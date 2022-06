Dal Napoli al Milan: solo per 15 milioni

Il Milan potrebbe mettere le mani sul giocatore del Napoli per 15 milioni di euro. L’italiano classe 1993 è pronto a lasciare il club campano

Il Milan ha voglia di rafforzare la trequarti. I rossoneri hanno faticato a trovare alternative alle reti di Rafael Leao. Brahim Diaz, Alexis Saelemaekers e Ante Rebic hanno faticato a dare il loro contributo alla causa.

Il Diavolo ha deciso di riscattare Junior Messias. Un riscatto che non chiuderà le porte a nuovi acquisti. Anche stamani vi abbiamo parlato dell’interesse per i due talenti del Club Bruges, Charles de Ketelaere e Noa Lang. L’olandese, che ieri ha segnato un super goal con la sua Nazionale, entusiasmando i tifosi rossoneri, è il più vicino a vestire la maglia del Milan. Accordo col giocatore, per meno di tre milioni di euro netti a stagione, già raggiunto. Serviranno poco più di 20 milioni per avere il via libera da parte del club.

Più alta la valutazione del talento belga, che ha detto sì al Diavolo ma bisogna trattare. Sul taccuino del Milan ci sono anche i nomi di Nicolò Zaniolo e Marco Asensio. Due profili importanti, che porterebbero il Diavolo a sborsare parecchi soldi ma non sono gli unici.

Idea italiana

Il Corriere dello Sport, in edicola stamani, rilancia, infatti, anche l’ipotesi Matteo Politano. Ormai è assodato che il calciatore sia stato messo alla porta dal Napoli. Gli azzurri sono pronti a cederlo per quindici milioni di euro. Una cifra non certo alta, per un calciatore che il prossimo 3 agosto agosto compirà 29 anni.

Nell’ultima stagione l’italiano ha segnato tre goal in Serie A e due in Europa League, in 39 partite disputate. Politano sarebbe così stato proposto al Milan ma anche alla Fiorentina. Attenzione, però, al Valencia, con Gattuso, che lo conosce bene, pronto a puntare su di lui.