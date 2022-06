Il Milan c’è: 40 milioni per il super colpo

Arrivano ancora conferme dalla Spagna: il Milan c’è. Servono 40 milioni di euro per il super colpo che fa sognare tutti i tifosi del club rossonero

Paolo Maldini e Frederic Massara sono alla ricerca di qualità sulla trequarti. Junior Messias è ad un passo dal riscatto ma in quella posizione c’è il desiderio di acquistare qualcuno che possa far fare il salto di qualità alla squadra di Stefano Pioli.

Charles de Ketelaere e Noa Lang sono i nomi più gettonati in questo momento, sul mercato. Hanno prezzi decisamente importanti ma alla portata del club rossonero. Soprattutto gli stipendi sono ancora in linea con il progetto rossonero.

Discorso completamente diverso per quanto riguarda Marco Asensio. Il prezzo del suo cartellino, in realtà, non è molto distante da quello del talento belga ma i soldi da sborsare annualmente per il contratto sarebbe davvero importante.

Difficile che il talento del Real Madrid si accontenti di meno di sette milioni di euro netti a stagione. Tanti soldi che il Milan ha dimostrato di saper dare ma se davvero ne dovesse valer la pena.

I contatti tra Paolo Maldini e l’entourage di Asensio, come vi abbiamo raccontato, ci sono stati veramente. La vicenda va dunque seguita per capire come evolverà. Anche in questo caso bisogna prestare molta attenzione ai club inglesi, come l’Arsenal, che spingono per averlo.

Arrivano conferme

Nel frattempo dalla Spagna insistono sul sostenere che il Milan sia fortemente interessato. A riportarlo è Anton Meana ad El Larguero: il club rossonero insiste. Saremmo di fronte ad un caso simile a quello di Varane. Sul piatto c’è un’offerta di rinnovo da parte del Real Madrid. Se non dovesse essere accettata, Asensio verrebbe venduto al miglior offerente in questa sessione di calciomercato. La valutazione fatta dai blancos sarebbe di ben 40 milioni di euro. Forse troppi per un calciatore che ha ormai solo un anno di contratto.