Newcastle, sorpasso per il difensore: lo ruba alla concorrenza

Secondo gli ultimi aggiornamenti, il Newcastle è vicino all’ingaggio del difensore centrale. Sorpasso in curva alla rivale!

L’avvincente sfida di mercato tra Newcastle e Milan continua a tenere banco. I due club si stanno contendendo sino all’ultimo respiro Sven Botman, il possente difensore centrale del Lille. Attualmente, tutto fa pensare che il giocatore abbia già un accordo con i rossoneri e non aspetta altro che il suo club lo lasci partire.

Botman è l’unico e vero obiettivo della difesa per il Milan, peccato però che il Lille stia giocando sporco. Già, perchè attualmente Les Dogues hanno sul tavolo due offerte e pure molto oneste. Il Newcastle, che come il Milan segue Sven da gennaio, ha messo sul piatto circa 35 milioni di euro per aggiudicarsi il difensore olandese.

Il club rossonero, invece, si è spinto ad offrirne circa 5 in meno agli inglesi, e quindi 30 milioni di euro. Sino a qualche settimana fa, il Lille aveva un accordo bello che concluso con il Milan e con il giocatore, ma la nuova irruzione del Newcastle ha portato i francesi a giocare al rialzo. Forte dell’interesse dei due club, e probabilmente anche di Tottenham e PSG, il Lille ha pensato di scatenare un’asta.

Sappiamo bene quanto al Milan non vada affatto di partecipare ad aste di mercato, e l’unica cosa che al momento tiene in piedi la trattativa è la grande volontà del giocatore di vestire la maglia rossonera. Attenzione, perchè anche il Newcastle si sta stufando del comportamento dei Les Dogues, e gli ultimi avvenimenti lo dimostrano.

Newcastle, vicino Aguerd: mollano Botman?

Il Newcastle, secondo gli ultimi aggiornamenti, sta perdendo la pazienza, e probabilmente si stancherà presto di aspettare una risposta dal Lille. Non è un caso che i Magpies si siano inseriti prepotentemente nella corsa a Nayef Aguerd, talentuoso difensore del Rennes.

In realtà, Aguerd era ad un passo dal West Ham e avrebbe dovuto svolgere le visite mediche proprio in settimana. Il Newcastle degli arabi ha fatto però una vera irruzione, offrendo al Rennes e al giocatore una cifra ben più alta. Se i martelli avevano offerto 35 milioni di euro, i Magpies si sono spinti sino a 38-40 milioni. La sensazione è che adesso Aguerd sia più vicino a Newcastle che a Londra.

La deviazione del Newcastle sul marocchino sta a significare che Botman non è più un obiettivo? Secondo notizie apprese dalla nostra redazione, il Newcastle rimane ancora interessato a Sven Botman, e quindi l’ipotetico acquisto di Aguerd non escluderebbe quello dell’olandese.