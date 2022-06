Calciomercato Milan, lo vuole Allegri: inserimento della Juve

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, la Juventus è concretamente interessata al giocatore, lo stesso che piace tanto al Milan. È sfida sul mercato!

Il Milan ha tutta l’intenzione di rinnovare e rinforzare il reparto della trequarti. Nella stagione appena trascorsa, è stato evidente come nel ruolo di esterno di destro e di trequartista mancasse qualcosa. Non a caso, Stefano Pioli ha più volte adattato giocatori fuori ruolo, come Franck Kessie o Rade Krunic.

Brahim Diaz, Alexis Saelemaekers e Junior Messias hanno sicuramente dato tutto per la maglia, e nonostante le difficoltà hanno fatto il loro sporco lavoro. Ma la grande sensazione è che per la prossima stagione serva qualcosa in più. Più qualità, più esperienza, più ambizione. Per questo, Paolo Maldini e Frederic Massara stanno lavorando sodo in tal senso.

Lo dimostrano le tante notizie degli ultimi giorni che stanno riempendo le pagine dei giornali. Il Milan è alla ricerca di innesti importanti per la trequarti. I nomi sul tavolo sono tutti di grande blasone. Dai talenti Noa Lang e Charles De Ketelaere, agli azzurri Nicolò Zaniolo e Domenico Berardi. Ma se i tifosi hanno un grande sogno, quello porta il nome di Marco Asensio.

Lo spagnolo sembra in uscita dal Real Madrid. Il rinnovo tarda arrivare. C’è chi afferma che i blancos gli abbiano già offerto il prolungamento, e c’è chi è pronto a scommettere che Perez sia alla ricerca di un sostituto. Con contratto in scadenza nel 2023, Asensio vorrebbe certamente un ruolo da grande protagonista, e il Real non sembra più disposto a garantirglielo.

Asensio, Mendes gli cerca casa: la Juventus fa sul serio

Per ruolo e caratteristiche, Marco Asensio sarebbe perfetto per il gioco e le idee di Stefano Pioli. Esterno di destra, ma anche di sinistra e trequartista all’evenienza. Uno di quei profili che fanno impazzire il mister rossonero. Paolo Maldini ha avuto dei contatti diretti con gli agenti del giocatore, ma quest’ultimo non ha ancora preso una decisione sul futuro. Potrebbe anche passare l’ultimo anno a Madrid per poi liberarsi a parametro zero il prossimo anno.

Certo è che sarebbe un peccato passare un altro anno in panchina con quel talento. E poi, le pretendenti non mancano. Oltre al Milan, sono in pressing sul giocatore Arsenal e Manchester United, che però non potrebbero garantire la Champions League allo spagnolo. Ma come riporta Gazzetta.it, è forte su Asensio anche la Juventus. In attesa di una risposta da Di Maria, altro assistito di Jorge Mendes (stesso agente di Marco), lo spagnolo è uno dei papabili al reparto offensivo di Max Allegri.

Gazzetta.it sottolinea come Marco Asensio, per costi e caratteristiche, farebbe proprio al caso della Juventus e del progetto. Un profilo giovane e d’esperienza per l’Europa, da cui far ripartire il progetto tecnico del club. Il Milan, per fortuna, ha già una base solida da cui partire la prossima stagione, ma come per la Juventus, Asensio potrebbe segnare l’ulteriore salto di qualità.

Sarà una sfida di mercato italiana per Marco? Attualmente, il pallino di Maldini e Massara per lo stesso ruolo porta il nome di Charles De Ketelaere, ma il mercato potrebbe riservare tante sorprese.