Dal Belgio – De Ketelaere, il Club Brugge avvisa il Milan: prezzo e dettagli

Arrivano aggiornamenti cruciali sulla situazione di Noa Lang e Charles De Ketelaere al Brugge. Si complicano i piani del Milan?

Il Milan ha il grande obiettivo di rinforzare il reparto della trequarti in vista della prossima stagione. Con il riscatto ormai certo di Junior Messias dal Crotone (con lo sconto), potrebbe essere Alexis Saelemaekers il sacrificato del mercato in uscita. Oltre che Samuel Castillejo, ormai esubero da tempo.

Al momento soltanto ipotesi, dato che l’estate potrebbe riservarci delle clamorose sorprese. Ad esempio, potrebbe essere proprio Messias a lasciare il Milan, al netto di una importante offerta che potrebbe generare una netta plus valenza. Tra le varie incognite c’è però una certezza, ovvero quella che il club rossonero è alla ricerca di rinforzi per il ruolo di trequartista ed esterno destro.

Anche se Brahim Diaz, come probabile, rimarrà in rossonero, servirà assolutamente un rinforzo per il ruolo. Il folletto, da solo, non basta! Ecco che la dirigenza rossonera sta già sondando diversi profili sul mercato. Tutti nomi importanti, almeno quelli fatti dai giornali e dai media. Zaniolo, Asensio, Berardi, Noa Lang e De Ketelaere i profili che stanno riscaldando maggiormente l’ambiente.

Soprattutto i due belgi del Club Brugge sembrano essere obiettivi concreti di mercato. Attenzione, però, perchè dal Belgio non arrivano notizie rassicuranti.

Milan, doppio colpo impossibile: la richiesta del Brugge

Il più vicino a vestire la maglia rossonera era Noa Lang, il duttile esterno che da tempo si dice pronto al salto di qualità. Notizie estere hanno fatto sapere che ci sia stato un allontanamento, ma non si hanno certezze in tal senso. Ma più di Lang, secondo le indiscrezioni, è Charles De Ketelaere il profilo che fa gola a Maldini e Massara.

Si parla ormai spesso di doppio colpo, con il Milan che potrebbe ottenere un sostanziale sconto acquistandoli entrambi. Sogni di mercato, assai probabilmente. Difatti, il sito specializzato belga Voetbal24.be ha fatto sapere che il Club Brugge è disposto a cedere uno solo dei suoi due talenti, e quello non è De Ketelaere. La medesima fonte afferma che il club belga ha garantito a Noa Lang la cessione in estate, così da permettergli di crescere e fare esperienza a più alti livelli.

Muro alzato invece per il connazionale e compagno di squadra De Ketelaere. Il Club Brugge non ha la minima intenzione di privarsi anche di lui, a meno di clamorose offerte non inferiori ai 40 milioni di euro. Voetbal24.be fa sapere che al momento nessuna offerta di tale portata è pervenuta al Brugge per il trequartista. Sarà vero? L’interesse del Milan, in realtà, è stato confermato da diverse altre fonti, ma non sappiamo se ci sia una trattativa concreta in atto.