Milan, Origi è pronto: svelata la data dell’arrivo a Milano

L’attaccante sta per arrivare in città ed è pronto per sostenere le visite mediche con il club rossonero

Il Milan porta avanti diverse operazioni in parallelo sul mercato. Al centro dell’attenzione in questo momento ci sono i possibili arrivi di Sven Botman e Renato Sanches, per i quali c’è da trovare un accordo economico con il Lille.

Un’operazione è stata invece già portata a termine per un giocatore che in passato ha vestito proprio la maglia del club francese, ma che da ormai sette anni è in Inghilterra con il Liverpool: parliamo ovviamente di Divock Origi. Da diverse settimane Maldini ha trovato l’accordo con il giocatore e lo ha convinto a sposare la causa del Milan.

E’ lui quindi il prescelto per rinforzare l’attacco dei rossoneri, dopo 47 gol in 171 partite con i Reds, con i quali ha vinto praticamente tutto in questi anni, compresa la Champions League, nella cui conquista è stato fondamentale con la doppietta al Barcellona e con la rete in finale al Tottenham. Alcuni infortuni in passato hanno limitato il classe ’95, ma le sue qualità non sono state mai messe in dubbio. Origi ha scelto il Milan e il Milan punta su di lui per le prossime stagioni. E’ solo questione di tempo, poco tempo, per il suo arrivo in città e per le firme.

Il belga arriva a Milano la prossima settimana

La conferma arriva nelle ultime ore. Tutto lascia pensare infatti che l’arrivo del centravanti belga sia di fatto imminente. Origi dovrebbe arrivare infatti nell’arco della la prossima settimana. Il club rossonero lo aspetta a Milano per chiudere gli ultimi aspetti del suo contratto e fare le visite mediche tra mercoledì prossimo, giovedì o venerdì.

Origi arriva in rossonero a titolo gratuito e farà la staffetta con Olivier Giroud per il ruolo di unica punta nella squadra di Pioli, in attesa di capire come si definirà la situazione che riguarda Zlatan Ibrahimovic. Qualche giorno fa l’ex portiere Jean Francois Gillet ha speso ottime parole per l’ormai ex Liverpool, definendolo un ottimo colpo per il Diavolo. L’avventura di Origi con il Milan sta quindi per iniziare: ci sono grandi aspettative su di lui e su quello che potrà dare ai rossoneri.