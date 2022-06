Calciomercato Milan, Di Marzio: “Origi e Renato Sanches, le ultime”

L’esperto di mercato ha fornito gli ultimi aggiornamenti di mercato sulla squadra rossonera

Il mercato del Milan è sempre molto movimentato, anche se in queste settimane le numerose operazioni programmate stanno vivendo un periodo di stand by, anche a causa della situazione di contratto di Maldini e Massara.

A confermare tale situazione è stato Gianluca Di Marzio, protagonista come sempre nella nuova puntata di Sky Calciomercato – L’Originale. L’esperto di mercato è intervenuto anche sulla situazione in casa rossonera e ha parlato della questione rinnovo dei due dirigenti, per cominciare.

Queste le sue parole: “Non hanno ancora rinnovato il contratto Maldini e Massara, ed è una cosa abbastanza singolare che i due dirigenti più importanti al 16 di giugno non abbiano il contratto rinnovato per la prossima stagione. Credo che quello sia un tema importante che la proprietà deve formalizzare per dar modo ai due dirigenti di poter entrare nel vivo delle operazione, a parte Florenzi e Messias che hanno concluso”.

Di Marzio ha poi riportato gli aggiornamenti sulle trattative della società rossonera, che in questo momento non hanno subito accelerazioni particolare. L’arrivo di Origi programmato per la prossima settimana è la vera novità: “Origi arriva a metà della settimana prossima per le visite mediche, e poi i contatti con il Lille resistono per Renato Sanches, che è il giocatore più vicino. Va ancora ridefinita un po’ la distanza fra quanto offre il Milan e quanto chiede il Lille. Per ora basta. Piacciono De Ketelaere e Botman ma non ci sono trattative avanzate”.

In questo momento la dirigenza si sta quindi concentrando sul centrocampista portoghese, considerato una priorità per rimpiazzare Franck Kessie e per assicurarsi quel dinamismo e quella fisicità che l’ivoriano ha sempre garantito alla squadra di Stefano Pioli. Dopodiché ci si concentrerà sulle altre operazioni.