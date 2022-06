Castillejo lancia la sfida in vacanza: che goal di destro | VIDEO

Relax e calcio in vacanza per i giocatori del Milan: Samu Castillejo lancia la sfida, raccolta subito da Rafael Leao

Ancora qualche giorno di vacanza per i calciatori, che hanno conquistato lo Scudetto. Il Milan, come è noto, tornerà ad allenarsi il prossimo 4 luglio.

Le vacanze saranno prolungate di dieci giorni per coloro che hanno giocato in Nations League. Questi sono i momenti delle foto, dei video sui social. Theo Hernandez e Zoe Cristofoli ci hanno mostrato di essere in partenza con il piccolo. Tonali è in America con la fidanzata, Calabria si sta rilassando alla Maldive.

Poi c’è Samu Castillejo, che si sta godendo le vacanze con la fidanzata e gli amici e posta video delle sue giocate in acqua, in piscina, su Instagram: un gol a volo di destro – ci ha tenuto a sottolinearlo con una storia – con cui ha lanciato la sfida ai suoi followers.

Sfida subito raccolta da Rafael Leao, che ben presto ci mostrerà dunque di cosa è capace di fare