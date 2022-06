Milan declassato: è dietro a Juventus e Inter

Poca fiducia nel Milan: i rossoneri non sono la squadra favorita per lo Scudetto 2022/2023. Le quote ‘premiano’ le rivali: ecco la situazione

Il calciomercato non è ancora entrato nel vivo. Tante voci, tante trattative ben avviate ma di grandi colpi, che spostano gli equilibri, al momento, nemmeno l’ombra.

E’ vero però che tutte le big hanno perso almeno un calciatore importante: è successo al Milan, che ha salutato Franck Kessie ma anche all’Inter e alla Juventus, che hanno detto addio a Ivan Perisic e Paulo Dybala.

Difficile dire oggi, 17 giugno, chi sia la favorita per la conquista dello Scudetto. I valori, al momento, non sembrano essere cambiati molto, ma ciò non basta per vedere i rossoneri come squadra da battere.

Il Milan ha dimostrato sul campo di essere la più forte e lo dimostra lo Scudetto conquistato ma per i bookmakers non è così.

Milan in terza piazza

Gli uomini di Stefano Pioli sono addirittura in terza posizione: basta farsi un giro sui principali siti per vederlo. La Snai, ad esempio, paga la vittoria del Milan 3,75 volte la posta.

Le favorite sono così la Juventus e l’Inter, a 2,75. Molto più staccate le altre squadre: il Napoli a 7,50, la Roma a 15, l’Atalanta a 20, la Lazio a 33, la Fiorentina a 50.

Per chi credesse nello Scudetto del Monza di Silvio Berlusconi, la quota è davvero allettante, ben 100.