Allarme Milan, “Inserimento del Psg su Renato Sanches”

Secondo accreditate fonti francesi, il Paris Saint Germain ha avviato l’assalto al centrocampista. Il Milan potrebbe perdere l’obiettivo…

Il Milan ha ben chiare in mente le prossime mosse del mercato. Verranno regalati a Stefano Pioli un difensore, un centrocampista, un trequartista e un esterno d’attacco. I nomi in pole sono già noti ai tanti, e non fanno altro che riempire quotidianamente le pagine dei giornali italiani ed esteri.

Eppure, ancora nessuna trattativa confermata o alcun colpo assicurato, se non quello che porta il nome di Divock Origi. Il Milan vanta però un accordo con due giocatori in particolare, ovvero Sven Botman e Renato Sanches. I due sono ormai ad un passo dal vestire la maglia rossonera, ma le tempistiche del cambio di proprietà ed anche il Lille stanno rallentando la chiusura degli affari.

I due, come accennato, si sono promessi al Milan. Le perdite di tempo, però, non sono mai benevole. E il Diavolo potrebbe rischiare tanto in questo mese infuocato di giugno. Innanzitutto perché su Botman è in forte pressione il Newcastle, che ha messo sul piatto un’offerta superiore ai rossoneri. Il Lille potrebbe quindi guidare il trasferimento del ragazzo in Premier League, forte della possibilità di guadagnare di più.

Su Renato Sanches, invece, arrivano notizie non confortanti. È di pochi minuti la notizia dell’irruzione del Paris Saint Germain.

PSG, Galtier chiama Sanches

Come riportato in esclusiva da le10sport, il Paris Saint Germain è pronto a presentare una ricca offerta al Lille per Renato Sanches. Dopo l’acquisto ormai certo di Vitinha dal Porto, Luis Campos, nuovo DS dei parigini, è pronto all’ulteriore colpo per il centrocampo. Per il portoghese, dato il contratto in scadenza nel 2023, si è parlato di un’investimento pari ai 15-20 milioni di euro. Ma il Paris Saint Germain è pronto ad offrire al Lille ben 30 milioni di euro, battendo così ogni concorrenza.

Secondo la medesima fonte, nelle ultime ore la dirigenza parigina si è messa in contatto con gli agenti di Renato, fiduciosa di poterlo strappare al Milan. Nelle prossime ore è invece prevista l’offerta ufficiale al Lille. Insomma, una notizia che preoccupa parecchio l’ambiente rossonero. Come detto, Sanches si è promesso al Milan, ma la chiamata del PSG, e assai probabilmente di Galtier (vicinissimo alla panchina dei Les blues), potrebbe cambiare le carta in tavola. Il tecnico ha allenato Sanches al Lille, vincendo con lui e grazie a lui anche la Ligue 1.

Il Milan deve aumentare i giri del motore probabilmente, e farsi sentire al più presto sulla piazza. Se le indiscrezioni di le10sport fossero confermate, potrebbe pronosticarsi non un bello scenario per Maldini e Massara.