Calciomercato Milan, verso la Samp: cessione vicina

Possibile cessione in vista da parte del Milan, che sta valutando la partenza del proprio calciatore. E c’è una pretendente sicura.

In attesa di capire quale sarà il suo futuro societario, la Sampdoria naviga a vista. Il club ligure viene da una stagione complicata, vista la salvezza ottenuta non senza qualche affanno di troppo.

La Samp ripartirà da un’unica certezza. La guida tecnica di Marco Giampaolo, richiamato lo scorso anno a campionato in corso per ridare un po’ di vitalità, di gioco e di entusiasmo ad una squadra che stava sprofondando nei bassifondi della classifica.

Giampaolo sta provando a ripartire con un nuovo progetto tecnico, dopo i flop clamorosi con Milan e Torino. Ma il tecnico abruzzese ha bisogno di rinforzi e calciatori freschi. Per questo motivo potrebbe bussare alla porta dei rossoneri, per attingere alla rosa della sua ex squadra.

Dopo Conti, Giampaolo punta un altro difensore del Milan

Il Corriere dello Sport quest’oggi parla di un possibile accordo nelle prossime settimane tra il Milan e la Sampdoria, proprio su indicazione di mister Giampaolo. Quest’ultimo vuole un giovane difensore che potrebbe fargli comodo nelle rotazioni difensive, un centrale che ammira da tempo.

Si tratta di Matteo Gabbia, classe ’99 del Milan, centrale che già da due anni è nella rosa titolare rossonera e ha giocato da titolare anche diverse gare di alto livello. Nonostante Stefano Pioli lo stimi particolarmente, Gabbia potrebbe però essere ceduto per trovare maggiori stimoli e spazio altrove.

La Sampdoria è in pole per Gabbia. L’operazione potrebbe definirsi con la formula del prestito più eventuale diritto di riscatto. Il tutto agevolato dagli ottimi rapporti tra le due squadre, dopo l’accordo ottenuto a gennaio scorso per il passaggio a costo zero di Andrea Conti nel club di Genova.

Gabbia, cresciuto nel vivaio del Milan, ha disputato sinora 34 gare ufficiali in carriera con la prima squadra rossonera. Ha già effettuato un’esperienza in prestito da giovanissimo, nel 2018-2019, giocando nella Lucchese da titolare prima di rientrare a Milanello.

Non è escluso che oltre a Gabbia, Giampaolo possa sondare il terreno in casa Milan per un altro obiettivo. Ovvero Samuel Castillejo, già nel mirino doriano lo scorso mercato invernale. L’ex tecnico rossonero apprezza le qualità del numero 7 spagnolo, avendoci lavorato nel 2019 facendolo giocare spesso come seconda punta. Ma le ultime notizie di radiomercato parlano di un futuro in Liga per Castillejo, più propenso a lasciare il Milan per tornare nella sua terra d’origine.