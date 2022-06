Il Tottenham insiste per Paquetà: quanto guadagnerebbe il Milan

Dall’ipotetica cessione del brasiliano il Milan otterrebbe la percentuale stabilita nella clausola sulla futura rivendita

Delle tante operazioni fatte dal Milan negli ultimi anni, quella che aveva portato il brasiliano Lucas Paquetà in rossonero dal Flamengo per circa 20 milioni, non è stata tra le più fortunate.

Il fantasista mancino era arrivato a gennaio del 2019 con tante aspettative ma dopo un anno e mezzo se ne è andato senza riuscire a lasciare una traccia. Solo 44 presenze e un gol per lui nell’esperienza al Diavolo, dove per sua stessa ammissione non si era trovato molto a suo agio. Cose che possono capitare, così il classe ’97 si trasferì nell’estate del 2020 in Ligue 1, dove con la maglia del Lione si è rigenerato.

Paquetà effettivamente ha fatto così bene in Francia che ha attirato l’interesse di diversi club da almeno un anno a questa parte soprattutto in Premier League. Nei mesi scorsi i media hanno riportato di offerte importantissime rifiutate dall’OL per trattenerlo, ma gli assalti non sono finiti e dall’Inghilterra assicurano che almeno due club sono pronti a fare follie per assicurarsi le sue prestazioni.

Cessione Paquetà: al Milan spetterebbe il 15%

Parliamo del Newcastle della nuova proprietà araba, pronta a fare grandi investimenti dopo la permanenza nella massima divisione, e del Tottenham di Antonio Conte, intenzionato a rinforzarsi ulteriormente per prepararsi al meglio alla prossima Champions League. Gli Spurs pare abbiano sorpassato i Magpies nella corsa al centrocampista e spenderebbero una cifra davvero importante per lui. Ma perché questo può interessare il Milan?

I rossoneri seguono con attenzione la vicenda del brasiliano perché possono racimolare una bella cifra da un eventuale trasferimento. Nell’operazione che aveva portato alla sua cessione era stata infatti fatta inserire una clausola sulla futura rivendita per il 15%. Questo significa che in caso di un’operazione da circa 35 milioni (valore del suo cartellino) al Diavolo andrebbero oltre 5 milioni di euro.