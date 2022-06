Newcastle, sfuma definitivamente il difensore: pericolo per il Milan

Il Newcastle aveva tentato di inserirsi per il difensore, ma non c’è stato nulla da fare. È diretto verso un altro club! Ripercussione per il Milan?

Il Newcastle e il Milan non smettono di farsi guerra sul mercato. L’oggetto del desiderio è sempre lo stesso, Sven Botman. I due club si stanno combattendo sul piano economico. I rossoneri hanno messo sul piatto del Lille 30 milioni di euro, mentre i Magpies si sono spinti sino a 35.

È chiaro che il Newcastle, che è nelle mani del fondo PIF, ha maggiore disponibilità economica probabilmente di qualsiasi altro club europeo e mondiale. Ma il Milan ha dalla sua parte il fattore essenziale, ovvero la volontà del giocatore. È risaputo che Sven ha il solo obiettivo di vestire la maglia rossonera la prossima stagione, e sta aspettando il via libera dal Lille.

Ed è proprio il club francese che sta mettendo i bastoni tra le ruote, sia al difensore, che al Milan, che al Newcastle. Difatti, Les Dogues, consapevoli dell’interesse dei due due club, e di anche Paris Saint Germain e Tottenham, stanno aspettando la migliore offerta. Una sorta di asta, al fine guadagnare la più alta cifra possibile.

L’atteggiamento del Lille, come è giusto che sia, sta però spazientendo Milan e Newcastle. Soprattutto quest’ultimo, data l’offerta più alta, è rimasto stizzito dal comportamento dei francesi. Non è un caso che di recente ha tentato l’assalto ad un altro difensore.

Newcastle, sfuma Aguerd: tutto su Botman?

I Magpies, negli scorsi giorni, hanno tentato il sorpasso in curva al West Ham per Nayef Aguerd. Il difensore del Rennes è pronto a lasciare la Francia, con la Premier League ormai destinazione certa. I Martelli inglesi avevano praticamente in pugno il difensore centrale marocchino, ma il Newcastle ha fatto irruzione mettendo sul piatto qualche milioni in più, sia per il Rennes che per il giocatore.

La notizia aveva sollevato gli animi dei tifosi rossoneri, convinti che con il possibile acquisto di Aguerd il Newcastle avrebbe mollato Botman. In realtà, secondo informazioni raccolte dalla nostra redazione, l’ingaggio del marocchino non avrebbe escluso quello dell’olandese. Un punto di domanda che adesso non ci sarà più il bisogno di porsi. Già, perchè Aguerd ha ormai scelto definitivamente il West Ham.

A riportarlo è Nicolò Schira. Nayef andrà si in Premier League ma in direzione Londra. Una trattativa che alla fine ha avuto l’esito sempre previsto. Adesso, è altamente probabile che il Newcastle dirotterà tutte le sue forze verso Sven Botman. Si mette male per il Milan? Staremo a vedere.