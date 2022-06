Renato Sanches-Psg, arrivano conferme: il Milan ne è al corrente

Dalla Francia confermano che i parigini puntano al sorpasso: i rossoneri sanno dell’inserimento nella trattativa

Il Milan lavora da mesi sull’operazione Renato Sanches con il Lille. Dopo aver trovato l’accordo con il centrocampista si è passati alla trattativa vera e propria con il club francese.

Nonostante la distanza, neanche minima, tra domanda e offerta, i rossoneri erano abbastanza convinti di poter chiudere per il portoghese e di regalare a Stefno Pioli il sostituto di Franck Kessie. La trattativa va infatti avanti da molto tempo col Lille, con il quale i rossoneri stanno trattando anche l’olandese Sven Botman per rinforzare la difesa. Poi questo pomeriggio è arrivato un fulmine a ciel sereno dalla Francia, con la notizia di le10sport dell’inserimento del Paris Saint Germain sul giocatore.

I parigini sono letteralmente scatenati con il nuovo ds Campos, e dopo l’acquisto di Vitinha dal Porto puntano su un altro elemento della nazionale portoghese. Renato Sanches è in scadenza nel 2023 ma il Lille chiede comunque una cifra molto alta per lasciarlo partire: quella cifra potrebbe essere raggiunta proprio dal club parigino, che nelle ultime ore si è messo in contatto con gli agenti del calciatore ed è convinto di poterlo strappare al Diavolo.

Il Psg vuole il sorpasso sui rossoneri: momento chiave per la trattativa

Sempre dalla Francia arrivano conferme su questa situazione, con il giornalista di Foot Mercato, Santi Aouna, che sul proprio profilo Twitter spiega che il Psg è convinto di poter effettuare il sorpasso. A suo dire il Milan stesso è al corrente dell’inserimento dei campioni di Francia. L’accordo con il giocatore potrebbe non bastare a Maldini ora, perché se non si accelera nella trattativa si rischia davvero la beffa.

Con i milioni del Psg non si potrebbe infatti competere. Sarebbe un gran peccato dopo il grande lavoro fatto per abbassare le pretese con l’entourage dell’ex Bayern. La situazione ovviamente si evolverà nelle prossime ore e tutte le attenzioni si concentreranno su questa operazione, con il Milan che ora ha davvero fretta di portare a casa l’affare.