“Ama Parigi”, l’allarme dalla Francia: contatti avviati con gli agenti

Filtrano indiscrezioni fondamentali dalla Francia sul giocatore obiettivo del Milan. Le dichiarazioni sul suo conto spaventano l’ambiente rossonero!

Come riferito stamane da La Gazzetta dello Sport, la settimana che verrà sarà quella decisiva per i rinnovi di contratto di Paolo Maldini e Frederic Massara. Essersi trascinati sino ad oggi ha sicuramente destato qualche preoccupazione, ma pare non ci sia alcun dubbio alla permanenza dei due dirigenti.

Delle firme che saranno essenziali e che potranno finalmente sbloccare il mercato estivo del Milan. L’ambiente è infastidito, spazientito da questa attesa che può risultare alla fine fatale. Tra ieri e oggi una bomba dalla Francia ha preoccupato i tanti tifosi. Il Paris Saint Germain è piombato forte su Renato Sanches, e nonostante il giocatore goda di un accordo personale col Milan le cose potrebbero cambiare inevitabilmente. Soprattutto se l’attesa dovesse aumentare!

Il PSG di Al-Khelaifi è infatti pronto a superare l’offerta dei rossoneri al Lille. C’è chi parla dei 20 milioni chiesti dai Les Dogues, e chi addirittura afferma che è di 30 milioni l’offerta pronta sul tavolo. Chiaramente, il Lille sceglierà la migliore offerente, ma bisogna sempre tenere in considerazione la volontà del giocatore.

Anche sotto questo punto di vista sono nate preoccupazioni, dato che adesso è Luis Campos il nuovo DS dei parigini. Uno che conosce benissimo Sanches, dato che lo ha avuto a Lille per diversi anni. Nella giornata di oggi sono comunque arrivate notizie rassicuranti e tutte affermanti che il Milan rimane in vantaggio nella corsa al giocatore. Dalla Francia, però, filtra ben altra storia.

Renato Sanches, parla l’amico: “Ama il campionato francese”

La Voix du Nord, in un suo articolo odierno, ha dato Renato Sanches vicino all’approdo al Paris Saint Germain. Il tabloid francese ha rimarcato l’importanza di Campos nella possibile operazione, e anche del ruolo che potrebbe avere Galtier nel caso in cui si sedesse sulla panchina del PSG. I contatti con gli agenti del giocatore sono già iniziati, il Milan deve dunque sbrigarsi e cercare di chiudere il prima possibile il colpo.

La Voix ha inoltre riportato delle dichiarazioni di una persona molto vicina a Renato Sanches. Parole che accendono le sirene. “Renato ama Parigi e il campionato francese”. Ma sempre lo stesso individuo ha poi aggiunto: “Non so dirvi però dove giocherà la prossima stagione”. Insomma, al momento il portoghese si trova tra due fuochi, Milan o Paris Saint Germain, entrambe destinazioni sicuramente gradite.

Ma solo un progetto convincerà il centrocampista. La sensazione è che la prossima settimana sarà quella decisiva per la resa dei conti!