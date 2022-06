Milan, clamoroso: offerto un terzino a parametro zero

Indiscrezione di calciomercato a sorpresa: un esperto terzino è stato proposto a Maldini e Massara come vice Theo Hernandez. Affare improbabile.

Tra le operazioni che il Milan potrebbe fare in questa sessione estiva del calciomercato c’è l’acquisto di un nuovo laterale difensivo sinistro. Il rendimento di Fodé Ballo-Touré non ha pienamente convinto nell’ultima stagione.

Vero che l’ex Monaco ha collezionato poche presenze e dunque non è facile esprimere giudizi, però quando ha giocato non ha dato la sensazione di poter dare le garanzie necessarie. In assenza di Theo Hernandez c’è bisogno di un sostituto che possa dare maggiore sicurezza sulla corsia mancina.

In questo momento la dirigenza rossonera ha altre priorità, ma non è escluso un intervento in quel ruolo. Nelle settimane scorse è trapelato che in Turchia il Trabzonspor vorrebbe comprare Ballo-Touré e anche qualche squadra della Ligue 1 pensa al senegalese, dunque potrebbe svilupparsi qualcosa durante la finestra estiva del mercato.

Calciomercato Milan, offerto un ex Real Madrid

In queste settimane si è parlato soprattutto di terzini italiani per l’eventuale sostituzione dell’ex Monaco. Andrea Cambiaso del Genoa e Fabiano Parisi dell’Empoli sono due tra i nomi più gettonati. Il primo, però, è ambito da altre società della Serie A e sembra che l’Inter sia quella in vantaggio. Anche sul secondo non manca della concorrenza.

Il giornalista turco Ekrem Konur ha fatto una rivelazione a sorpresa nelle scorse ore. Infatti, sul suo profilo ufficiale Twitter ha spiegato che al Milan è stato offerto Marcelo. Il 34enne brasiliano ha già annunciato il suo addio al Real Madrid, con il quale è in scadenza di contratto, e cerca una nuova squadra.

Difficile comunque pensare che possa approdare a Milanello, visto che sarebbe una riserva e non avrebbe lo spazio che probabilmente desidera. Theo Hernandez è un titolarissimo e dunque chiunque arrivi a sinistra sa che il minutaggio non sarà elevatissimo.

Inoltre, è immaginabile che Marcelo vada alla ricerca di un ultimo contratto importante e il Milan non vuole certo investire tanto sullo stipendio di una riserva. Anche se la leggenda del Real Madrid è stata proposta, pensiamo che sia altamente improbabile vederlo con la maglia rossonera nella prossima stagione.