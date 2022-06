Lazetic subito in gol con la Serbia U19: esultanza alla Leao – VIDEO

Marko Lazetic, giovane attaccante del Milan, ha aperto le marcature grazie ad un gran gol nel match dell’Europeo U19 tra Serbia e Israele!

Il Milan lo ha acquistato a gennaio tra lo scetticismo di molti. In quel momento, tutte le attenzione erano rivolte al famigerato difensore che avrebbe dovuto prendere il posto dell’ infortunato Simon Kjaer. Invece, contro ogni aspettativa, Maldini e Massara non hanno pescato alcun elemento per la retroguardia, portando a Milano Marko Lazetic.

Costato 5 milioni di euro, il serbo, di soli 18 anni, si è messo in mostra nella Stella Rossa, conquistando notorietà, apprezzamenti e qualche paragone davvero ambizioso. Una scommessa quella del Milan, che purtroppo però nel corso della stagione non ha avuto modo di ripagare. La secondo parte del campionato è stata tostissima per i rossoneri di Pioli, che convinti, tra le difficoltà, nella vittoria dello Scudetto non avevano il tempo di dare spazio a Lazetic.

Ecco che il 18enne è stato più volte impiegato nella Primavera dell’ex Federico Giunti, mostrando qualche lampo e qualche giocata interessante. Un pò troppo poco, però, per convincere tutto l’ambiente. Già da adesso si prospetta un’esperienza in prestito per lui, la stagione ventura. Non è ancora certo che il Milan opterà davvero per tale soluzione, la cosa sicura è che Lazetic ha un talento importante, che merita di essere curato e sviluppato nel tempo.

Nel frattempo che Maldini e Massara sono intenti a fare tutte le valutazioni del caso, Marko manda segnali importanti. Come a dire “guardatemi, sono qui”. Gran gol oggi in Serbia-Israele U19.

Lazetic, girata e gol

Oggi si è disputato il primo match dell’Europeo Under 19, dove ha avuto luogo Serbia-Israele. Ebbene, Lazetic si è reso subito protagonista segnando il gol del vantaggio all’8’ minuto del primo tempo. Una reta di pregevole fattura. Il rossonero ha ricevuto palla dalla sinistra, ha controllato il pallone al volo e girandosi ha bucato il portiere sotto le gambe.

Ma c’è di più, perché Marko dopo il gol ha dato sfogo ad una particolare esultanza. Difatti, ha festeggiato alla Rafael Leao, imitando l’esultanza del compagno portoghese al Milan. Il gesto del surfista che cavalca l’onda della soddisfazione! Attualmente, il match è ancora in corso, con il risultato di 1-1. Chissà se dalle parti di Casa Milan stiano osservando le prodezze del talentino serbo.

A breve si deciderà il suo futuro. Mandarlo in prestito o credere in lui e lanciarlo nella mischia? Staremo a vedere. Intanto Marko fa vedere di che pasta è fatto!

Di seguito il video del gol di Lazetic: