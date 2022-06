Milan-Renato Sanches: novità dalla Francia

Arrivano altre notizie relative al futuro di Renato Sanches. Il calciatore portoghese è finito nel mirino del Psg: un inserimento che mette a rischio il suo trasferimento al Milan

Sono le ore di Renato Sanches. Il calciatore, che sembrava destinato a vestire la maglia del Milan, potrebbe prendere un’altra strada. Quella del Psg.

Ve ne stiamo parlando, ormai, da ieri pomeriggio dell’inserimento del club francese, intenzionato a soffiare il portoghese al Diavolo.

I campioni della Ligue 1 sanno come trovare le argomentazioni giuste per far cambiare idea ad un calciatore, anche se si è promesso al Milan. Lo ha fatto da tempo, dando la sua parola a Paolo Maldini. L’accordo è stato trovato ma è evidente che il Psg può far saltare il banco in ogni momento. Poi chiaramente dipenderà tutto dallo stesso Sanches.

Le ultime dalla Francia

La notizia della voglia dei transalpini di mettere le mani su Renato ha trovato sempre più conferme sia in Francia che in Italia. Tante news che certificano l’intenzione di Campos di provarci.

Il Milan, però, non è tagliato fuori, forte dell’accordo trovato ma è evidente che bisogna fare in fretta. E’ impossibile pensare che i rossoneri possano decidere di pareggiare l’offerta del Psg.

In questo momento è nota la proposta fatta al Lille di 30 milioni di euro, non quella al calciatore. Come riporta Le Parisien, in questo momento, il Milan è da considerarsi avanti nella corsa a Renato Sanches. Un vantaggio che i rossoneri sperano possa bastare per vedere il portoghese vestito di rossonero la prossima stagione.