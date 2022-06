Svolta Milan, firme in arrivo: la Gazzetta non ha dubbi

A breve dovrebbe esserci un importante rinnovo contrattuale in casa rossonera: la trattativa è ormai ai dettagli, secondo le indiscrezioni.

I tifosi del Milan sono un po’ preoccupati dalla situazione attuale. I rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara tardano ad arrivare, inoltre il calciomercato appare un po’ bloccato proprio in virtù di ciò.

Vero che i due dirigenti sportivi non sono stati affatto con le mani in mano in queste settimane, però è davvero strano che non ci siano ancora stati i loro prolungamenti contrattuali. La sensazione è che le firme arriveranno a breve, però ci si aspettava tempistiche diverse.

La coppia Maldini-Massara è stata un tassello fondamentale per la conquista dell’ultimo Scudetto, dunque era lecito attendersi dei rinnovi pressoché immediati. Vero che c’è stata la questione della cessione del club a RedBird, ma è trapelato che l’incontro con Gerry Cardinale è poi andato bene e dunque non c’era motivo di pensare che la vicenda si prolungasse così. Invece…

Milan, Maldini e Massara verso il rinnovo: le ultime news

Oggi La Gazzetta dello Sport fornisce un aggiornamento importante. I contatti tra Maldini e Cardinale sono andati avanti in maniera costante in questi giorni e il quotidiano si sbilanciare ad affermare che la firma di Paolo e quella di Massara sono vicine. In settimana dovrebbero essere apposte sui loro nuovi contratti. Dopodiché potrà esserci l’attesa accelerata del calciomercato del Milan.

Cardinale e Maldini sono a un passo dall’accordo totale. In questi giorni i due si sono confrontati sul progetto da attuare per la crescita del club e rimangono pochi dettagli da definire. La leggenda rossonera e il suo braccio destro Massara continueranno a mantenere il loro incarico. I tifosi non vedono l’ora che questa “telenovela” si concluda positivamente e di vedere le mosse sul mercato.

Paolo ha le idee chiare su cosa serva al Milan per fare il salto di qualità e ha chiesto delle rassicurazioni sul budget per la campagna acquisti. In un’intervista a La Gazzetta dello Sport aveva dichiarato che servono tre colpi importanti per rinforzare la squadra di Stefano Pioli, dunque vedremo se arriveranno.