Tomori, promessa mantenuta a Bakayoko: nuova acconciatura – FOTO

Fikayo Tomori ha cambiato acconciatura. Come reso noto sui social dal difensore rossonero, ha mantenuto la promessa fatta a Tiemouè Bakayoko…

Fikayo Tomori è stato indubbiamente uno dei grandi protagonisti dell’ascesa rossonera. Arrivato al Milan da sconosciuto, rappresenta oggi uno dei centrali di difesa più forti in circolazione. A Londra, sponda Chelsea, c’è qualcuno che si sta mangiando le mani per aver fatto partire così facilmente Fik.

Adesso, il Milan se lo gode tutto e dopo averlo riscatto a titolo definitivo la scorsa estate, è adesso pronto a premiarlo con prolungamento e adeguamento dell’ingaggio. Tomori è stato sicuramente uno degli artefici principali dello Scudetto. Insieme a Pierre Kalulu ha composto un muro quasi invalicabile, che ha portato il Milan a chiudere con la migliore difesa della stagione. Soltanto due i gol subiti nelle ultime undici partite!

Dopo gli impegni in Nations League con la sua Inghilterra (finalmente ha ricevuto la chiamata di Southgate), Fik è volato in America a godersi le dovute vacanze. I primi di luglio i rossoneri si ritroveranno nel raduno pre-stagionale per prepararsi al prossimo avvincente anno, e quindi Tomori si sta godendo in questi giorni un pò di relax.

È partito insieme all’amico fedele Tammy Abraham, il romanista con cui ha condiviso gli anni delle giovanile e dell’approdo in prima squadra al Chelsea. Dalle foto postate sui social dal difensore rossonero, apprendiamo una simpatica novità. Fik ha cambiato acconciatura mantenendo una promessa.

Tomori, da nero a biondo: come Bakayoko!

Attualmente a Los Angeles, Fikayo Tomori ha mostrato ai tanti followers il suo cambio di acconciatura. Difatti, l’inglese si è tinto i capelli di biondo, proprio come fatto da Tiemouè Bakayoko sul finire del campionato. In realtà, Tomori ha proprio mantenuto la promessa fatta al centrocampista francese.

Come possiamo ben ricordare, il difensore aveva reso nota la promessa ai microfoni di The Athletic i primi di giugno. Il cambio acconciatura sarebbe avvenuto se il Milan avesse vinto lo Scudetto. E quindi, con il Diavolo Campione d’Italia, Fikayo è stato fedele a quanto promesso a Baka.

Nelle due ultime stagioni, abbiamo spesso sentito di promesse da parte dei giocatori del Milan, soprattutto riguardanti lo stile dei capelli. Basti pensare a Theo Hernandez, Brahim Diaz e Samuel Castillejo che avevano giurato di tingersi i capelli di rosso e nero. Ebbene, stavolta è stato il turno di Fikayo Tomori, che si è presentato sui social biondo.

Di seguito le foto postate dal difensore rossonero su Instagram: