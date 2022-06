Calciomercato Milan, ufficiale il riscatto: arriva il comunicato

Dall’estero arriva una notizia ufficiale riguardante un giovane calciatore che il club rossonero ha riscattato: opzione esercitata.

A breve il calciomercato del Milan dovrebbe decollare, non solo per quanto riguarda la Prima Squadra ma anche per il settore giovanile. Il responsabile Angelo Carbone sta già studiando alcune operazioni per rinforzare il vivaio.

Tra gli affari in programma c’è anche l’acquisto a titolo definitivo di Cathal Heffernan, 17enne difensore irlandese arrivato a Milano nell’ultima finestra invernale del mercato. Si tratta di un giovane talento molto promettente che è stato preso con la formula del prestito e che è destinato ad essere riscattato.

Secondo quanto rivelato da Ecolive.ie, il Cork City aveva già ricevuto una piccola somma a cinque cifre per il trasferimento a titolo temporaneo del giocatore e adesso ne riceveranno un’altra (sempre a cinque cifre, riferisce la fonte) per rendere definitivo il passaggio di Heffernan al Milan. Le parti avevano anche stabilito una percentuale a favore del club irlandese in caso di futura rivendita del ragazzo.

Cathal Heffernan rimane al Milan: la conferma di papà Rob e del Cork City

Il padre Rob ha fatto sapere a Rebel Army TV che la società rossonera eserciterà l’opzione di acquisto: “Lo stanno comprando dal Cork City. Penso che l’affare verrà chiuso lunedì (oggi, ndr). Sarà ufficialmente un giocatore del Milan. Ha una brillante opportunità, sta vivendo un sogno e se lo sta godendo”.

Anche Cathal ha avuto modo di parlare della sua esperienza a Milano e ne è felice: “È fantastico, adoro tutto. Da quando sono arrivato lì ho amato ogni secondo e non do nulla per scontato. Continuo a lavorare sodo ogni giorno per migliorare. In Irlanda e Inghilterra il gioco è più veloce, in Italia è più tattico. All’inizio è stato difficile, poi mi sono adattato ed è diventato naturale. Ci è già stato inviato il programma pre-stagionale, dovrei tornare a metà luglio”.

Dopo queste dichiarazioni è arrivato proprio poco fa il comunicato ufficiale del Cork City: “Il Cork City FC può confermare che Cathal Heffernan passerà all’AC Milan, dopo che la squadra italiana ha esercitato l’opzione per ingaggiarlo definitivamente dopo il suo periodo di prestito”. Tutto confermato, il giovane difensore è al 100% rossonero.