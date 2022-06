Calciomercato Milan, pronti 40 milioni: affare a rischio

Secondo le ultime indiscrezioni dalla Spagna, il Liverpool è piombato sullo stesso giocatore che tanto piace a Maldini! Jurgen Klopp lo vuole in Premier…

Il Milan, in attesa dei rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara, non smette di guardare al mercato. Gli stessi dirigenti, nonostante aspettino il via libera dalla nuova proprietà, stanno cercando di portare avanti quanto programmato già da mesi. Certo, adesso un pò di preoccupazione si sente, soprattutto dopo le ultime voci su Sanches e Botman.

Eppure, Paolo Scaroni oggi ci ha tenuto a rassicurare tutto l’ambiente rossonero. Il Presidente ha dichiarato a GR Parlamento che non ha dubbi sulla permanenza di Maldini e Massara, e che non crede che il Milan abbia perso dei colpi sul mercato. Assai probabilmente, bisognerà pazientare qualche altro giorno, ma rimanere fiduciosi sul progetto rossonero. Un cambio di proprietà, come sottolineato da Scaroni, porta complicanze e rallentamenti, ma ha rassicurato sul clima di unione di intenti che si respira in casa rossonera.

Certo è che sul mercato le esigenze rimangono sempre le stesse, e tra queste c’è la rivisitazione del reparto della trequarti. Soprattutto al centro e sulla destra, il Milan ha bisogno di titolari che aumentino il tasso tecnico. Tantissimi i nomi usciti nelle ultime settimane ed accostati al Diavolo. De Ketelaere, Noa Lang, Zaniolo, Berardi. Numeri 7, ma anche numeri 10. Insomma, profili di qualità che possono svolgere più ruoli.

Ma se c’è un nome che continua a scaldare particolarmente la piazza è quello di Marco Asensio. I tifosi rossoneri sognano l’arrivo dello spagnolo!

Asensio, rinnovo lontano: assalto dalla Premier League

Attualmente, è praticamente impensabile che Marco Asensio rimanga al Real Madrid. A meno che non decida di scaldare per un altro anno la panchina e poi liberarsi a parametro zero la prossima stagione. Ma lo spagnolo vuole un ruolo da protagonista, e probabilmente lo vuole nell’immediato. Il Milan ha avuto dei contatti concreti con l’entourage del giocatore, da poco passato nella scuderia di Jorge Mendes (con cui Maldini ha ottimi rapporti).

Il Real Madrid, secondo le ultime notizie, chiede però 40 milioni di euro per liberarlo in estate. Una somma che ci sembra inadeguata, dato che Asensio ha perso centralità e per lo più è ad un anno dalla scadenza del suo contratto. Oltre al Milan, anche Arsenal, Manchester United e Juventus stanno facendo la corte, seppur timida, al trequartista dei blancos. Con le prime due che partono da sfavorite, dato che non disputeranno la Champions League la prossima stagione.

Secondo AS, che conferma la richiesta di 40 milioni del Real, nelle ultime ore un altro club di Premier League è piombato su Marco Asensio. Si tratta del Liverpool, con Jurgen Klopp che gradirebbe particolarmente l’arrivo dello spagnolo. Esterno a destra, a sinistra, o trequartista. Asensio sa fare tutto, ed il Liverpool non avrebbe alcun problema a soddisfare le richieste economiche dei blancos.

Ma Asensio desidera un ruolo di primo piano, tra i Reds potrà averlo? Al momento, il suo futuro è un rebus, che tutti, soprattutto i rossoneri, non vedono l’ora di vedere risolto.