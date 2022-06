Calciomercato Milan, arriva in città: finalmente il primo acquisto

Una affermazione che potrà sicuramente far piacere ai tifosi del Milan, che dopo tanta attesa sul mercato riceverà le prime gioie.

Lo stop al mercato del Milan dovrebbe concludersi a breve. Il club rossonero sta prendendo tempo prima di dare il via alle operazioni, visto che prima vuole assicurarsi in altre faccende societarie.

Tante le trattative imbastite da Paolo Maldini e Frederic Massara, i quali a giorni saranno finalmente chiamati al rinnovo del loro contratto. Una mossa che aprirà effettivamente la porta ad acquisti, riscatti e rinnovi, tutti al momento in stand-by.

Il primo colpo effettivo, almeno secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe arrivare in settimana. I prossimi giorni vedranno un calciatore, ormai bloccato dal Milan da tempo, fare una volta per tutte la sua comparsata in città per iniziare la nuova avventura.

Ovviamente stiamo parlando di Divock Origi. L’attaccante belga è stato bloccato dal Milan ormai da mesi, quando i rossoneri hanno saputo che il classe ’95 non avrebbe rinnovato il proprio accordo con il Liverpool.

Il contratto proposto dal Milan è stato già accettato dall’entourage di Origi, il quale era atteso in Italia subito dopo la finalissima di Champions League dello scorso 28 maggio. Quasi un mese dopo l’affare non è ancora stato ufficializzato, ma i prossimi giorni saranno quelli buoni.

Lo scrive il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano. Nella settimana appena cominciata si andranno a chiudere diversi affari in Serie A; tra questi anche lo sbarco di Origi a Casa Milan per iniziare la nuova avventura.

Two deals set to be completed and announced in Serie A. 🛩🇮🇹 #transfers

▫️ Divock Origi will be in Milano this week to undergo medicals and sign as new AC Milan player on a free move.

▫️ Marcos Antonio will be in Rome to join Lazio, done deal with Shakhtar for €10m package.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2022