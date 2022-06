“Il centrocampista aspetta il Milan”: l’annuncio in diretta

Le ultime sul calciomercato del Milan: dal rinnovo di Paolo Maldini e Frederic Massara al futuro del centrocampo. Ecco le dichiarazioni di Di Marzio

Sono ore d’attesa per il tifoso del Milan. Si aspettano notizie in merito al rinnovo di Paolo Maldini e Frederic Massara ma non solo.

Per quanto riguarda la questioni dei due dirigenti in serata non sono arrivate novità: Gianluca Di Marzio, nel corso del programma di Sky Sport, ha confermato quanto scritto nel pomeriggio: “Nelle ultime ore ci sono stati dei contatti per arrivare all’accordo definitivo – ammette il giornalista -. La speranza è di far tutto entro questa settimana. Così al Milan si può tornare ad accelerare su obiettivi che hanno concorrenze come Sven Botman, quella vecchia del Newcastle, e Renato Sanches, quella nuova per del Psg”.

Il punto sul centrocampo

Poi Di Marzio fa il punto proprio sul futuro del centrocampista portoghese. L’inserimento dei francesi è noto ormai dal weekend. Il Milan ha il sì del calciatore e aspetta di capire se il Psg gli farà cambiare idea:

“Il rischio di poterlo perdere esiste ma finché c’è la possibilità il Milan andrà avanti. Maldini vuole Renato Sanches è il piano A, B e C“.

Il Milan, al momento, dunque, guarda solamente a Renato Sanches, con la speranza, ancora, di poterlo portare a Milano. Un’alternativa vera e proprio non sembra esserci ma un profilo che potrebbe tornare di moda è Fernandez del River Plate: “Il centrocampista ta aspettando una chiamata del Milan ma Wolves e Benfica si stanno muovendo. Se chiama il Milan lui risponde”. Proprio il club inglese presto farà visionare il calciatore da vicino. Il rischio, dunque, per Fernandez sia poi troppo tardi è davvero concreto.