Milan, sempre il Psg: vogliono anche lui (oltre a Sanches e Botman)

Non solo Renato Sanches e Botman, il PSG sta pensando anche a un altro calciatore che piace molto al Milan: attenzione al club parigino.

In casa rossonera c’è una strana situazione in queste settimane, visto che i rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara tardano ad arrivare. Questo apparente stallo rischia di far sfumare alcune operazioni di calciomercato che erano state pianificate.

Spesso si è parlato del probabile arrivo di Renato Sanches, che la dirigenza del Milan ha iniziato a trattare diversi mesi fa e con il quale sembra esserci da tempo un accordo. Tuttavia, sembra che il Paris Saint Germain si sia inserito nella corsa per il centrocampista portoghese e adesso l’affare è a rischio.

Un altro gioiello del Lille che la società rossonera ha trattato è Sven Botman, difensore sul quale c’è da sempre il Newcastle United e che pare finito anche nel mirino del PSG. Rispetto a Sanches, valutato circa 20 milioni di euro, l’ex Ajax ha un prezzo da circa 35 milioni e pertanto l’operazione è più complessa.

Calciomercato Milan, il PSG su altro obiettivo rossonero

Luis Campos, nuovo uomo mercato del PSG, ha lavorato per degli anni al Lille e non a caso vuole alcuni giocatori di quella squadra. Sta cercando anche di prendere Christophe Galtier, ex allenatore del LOSC, per la panchina parigina. L’attuale tecnico del Nizza ha valorizzato Sanches e Botman, pertanto tornerebbe volentieri a lavorare con loro.

Ma non sono gli unici calciatori nella lista del Milan che il PSG sta prendendo in considerazione. Secondo quanto rivelato da El Crack Deportivo, la società parigina avrebbe messo gli occhi anche su Enzo Fernandez. Si tratta di un centrocampista classe 2001 di proprietà del River Plate e che gli osservatori rossoneri hanno seguito a lungo. Una possibile alternativa a Sanches.

Nel suo contratto c’è una clausola di risoluzione da 18-20 milioni, ma con le tasse l’investimento sale a circa 25 milioni. I Millonarios per la cessione di Fernandez vogliono i soldi della clausola, non un euro di meno. Forte sul giocatore c’è anche il Benfica, che da settimane ha avviato una trattativa e che viene dato in pole position.