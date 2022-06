Renato Sanches, il retroscena: un’altra offerta dall’Italia

Secondo notizie accreditate provenienti dalla Francia, c’è un’altra concorrente al cartellino di Renato Sanches. Le Parisien lancia la bomba…

Le ultime notizie riguardanti Renato Sanches hanno scombussolato i tanti tifosi rossoneri. Il Paris Saint Germain è sceso in corsa per il portoghese, e fa sul serio! Secondo gli ultimi aggiornamenti, Luis Campos ha contattato direttamente gli agenti del giocatore, fiducioso di strapparlo alla corte del Milan.

È risaputo che Renato abbia dato la sua parola a Paolo Maldini per il suo trasferimento al Milan quest’estate. Ma le perdite di tempo dovute al cambio di proprietà potrebbero alla fine risultare fatali. Il Milan ha offerto una cifra tra i 15 e i 18 milioni di euro al Lille per Sanches, ed ovviamente il Paris Saint Germain non avrebbe problemi a superarla. In Francia parlano già di un’offerta di 30 milioni di euro pronta sul tavolo.

Pare che il Milan sia venuto a conoscenza del pressing dei parigini. Per diverse fonti, i rossoneri rimangono sempre in vantaggio sul centrocampista, per altre è invece più vicino al Paris Saint Germain. Oggi si è addirittura affermato che Paolo Maldini abbia già in mente il sostituto di Renato se questo dovesse rimanere in Francia. Ovvero Jordan Veretout, un nome non nuovo all’ambiente rossonero, e che assai probabilmente non scalda quanto quello del portoghese.

È tutto un rebus, e se Maldini e Massara non firmeranno prima i rinnovi, il Milan non potrà sbloccare l’affare. Ma sembra che i problemi non siano finiti qui. C’è un’altra minaccia all’orizzonte per Sanches.

Renato Sanches, altra offerta superiore al Milan

Come ben risaputo, Renato Sanches è ad un anno dalla scadenza del suo contratto con il Lille. Il club francese non potrà quindi chiedere una cifra esorbitante, se non quella di 20 milioni di euro. Come accennato, il Milan è vicino ai 18 milioni di euro e non intende di certo partecipare ad aste. Sicuramente il Diavolo gode della parola del giocatore, ma il Lille preferirà vendere alla migliore offerente.

In tal senso, Le Parisien lancia una clamorosa indiscrezione. Secondo la testata generalista francese, c’è un altro club in corsa per Renato, che ha addirittura già presentato un’offerta al Lille. Ciò che più stupisce è che si tratta di una società di Serie A, una squadra che sta preparando la Champions League per il prossimo anno.

Inter, Juventus, Napoli? Negli scorsi mesi sono stati i bianconeri a tentare l’avanzata per il portoghese. Potrebbe essere quindi ancora la Juve il club interessato. Ma chissà se Napoli o Inter non possano sorprendere tutti! Naturalmente, bisognerà prima verificare la veridicità della notizia. Le Parisien afferma che l’italiana in questione avrebbe già superato l’offerta del Milan.