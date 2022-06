“Riscattami Paolo”, l’urlo di Florenzi diventa virale | VIDEO

E’ diventato subito virale il video di Alessandro Florenzi in cui chiede a Paolo Maldini di essere riscattato. Il terzino di fatto è stato accontentato

C’è il Milan nel futuro di Alessandro Florenzi. Il terzino italiano, come vi abbiamo raccontato, verrà riscattato dai rossoneri. Servirà pazientare per l’annuncio ufficiale ma l’affare è fatto. Il Diavolo verserà nelle casse della Roma 2,7 milioni di euro, meno di quanto concordato la scorsa estate (4,5 milioni).

Florenzi ha convinto subito tutti, dentro e fuori dal campo. Stefano Pioli ne ha sempre parlato in maniera più che positiva: il giocatore ha dato il suo apporto, giocando bene sia a destra che a sinistra. L’italiano ha messo a disposizione della squadra anche la sua esperienza. Fattori questi che hanno portato il Milan a non avere dubbi, nonostante qualche infortunio di troppo.

Florenzi verrà così riscattato al pari di Junior Messias. Anche per il brasiliano si è deciso di trattare con il Crotone per abbassare il prezzo. Entrambi i calciatori saranno dunque in ritiro con Stefano Pioli in vista della nuova stagione.

Il video di Florenzi

La volontà di restare di Florenzi e Messias è stato sempre dato per scontato. Dopo la conquista dello Scudetto era impossibile pensare ad un’avventura altrove.

L’italiano, durante i festeggiamenti del tricolore, lo ha voluto gridare al mondo: “Riscattami Paolo!”. Il video di Florenzi, che invita Maldini, a riscattarlo, sta facendo il giro del web, facendo sorridere un popolo, quello rossonero, che in queste ore sembra aver già dimenticato la vittoria dello Scudetto.

