Dal sogno Milan al Monaco: c’è l’offerta per il parametro zero

Un giocatore spesso accostato al Diavolo e che sognava la maglia rossonera potrebbe finire in Ligue 1: gli è arrivata una buona proposta.

Il calciomercato del Milan non sta ancora decollando, prima servono i rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara. Questa settimana dovrebbe essere decisiva e poi finalmente dovremmo vedere alcune operazioni in entrata e in uscita che sono state già impostate.

Il primo nuovo acquisto della stagione 2021/2022 sarà Divock Origi, in scadenza di contratto con il Liverpool e tesserabile a parametro zero. Un buon colpo, considerando le qualità e l’esperienza del belga. Magari non è il bomber che tanti tifosi vorrebbero, però può dare un buon contributo alla squadra di Stefano Pioli.

Probabilmente non verrà preso un altro attaccante, anche perché è possibile che il club rinnovi con Zlatan Ibrahimovic e che lo attenda fino all’inizio del 2023. Come terza opzione dietro a Giroud e Origi c’è Rebic che può giocare come prima punta prima del rientro dello svedese.

Calciomercato Milan, un attaccante verso il Monaco

Più volte in questi mesi si è parlato di un eventuale approdo al Milan di Andrea Belotti, anche lui in scadenza di contratto. Non c’è stata mai una trattativa concreta, ma è noto a tutti che il Gallo ha sempre desiderato indossare al maglia rossonera perché era tifoso milanista da bambino. Poteva diventare un’opzione nel caso in cui fosse saltato l’ingaggio di Origi, ma così non è stato.

Il Torino gli ha fatto una buona proposta per il rinnovo, ma lui preferisce cambiare squadra. Ci sono diverse opzioni che sta valutando, alcune in Serie A e altre all’estero. Negli ultimissimi giorni sta prendendo piede l’ipotesi Monaco, dato che il club monegasco si è fatto avanti concretamente.

Il giornalista sportivo Nicolò Schira spiega che la trattativa è stata avviata e il Monaco ha offerto un contratto di quattro anni a Belotti. Non sono ancora note le cifre, però un trasferimento nel Principato potrebbe attirare il centravanti del Torino. La squadra monegasca è giunta terza nell’ultima Ligue 1 e dunque disputerà il preliminare per accedere alla fase a gironi della Champions League. Per il Gallo è importante poter disputare una competizione europea.