Stallo Inter, c’è la conferma: ora il Milan ci prova

Ultime notizie sulla possibile sorpresa di mercato: trattativa in stallo con l’Inter, il Milan è pronto ad inserirsi. Le ultime notizie provenienti da Sky Sport

Non sono giorni certo facili per il tifoso del Milan. Dal calciomercato, infatti, non arrivano notizie positive: le trattative per Renato Sanches e Sven Botman si sono maledettamente complicate, con l’inserimento del Psg, che potrebbe non accontentarsi del centrocampista.

Qualora i francesi non dovessero riuscire a mettere le mani su Milan Skriniar, sono pronti a provarci anche con l’olandese, che resta sempre nel mirino del Newcastle.

Ma la vicenda che più tiene in ansia i tifosi del Milan è quella relativa ai rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara. I contratti dei due dirigenti, gli artefici principali dello Scudetto, scadranno il prossimo 30 giugno, e le firme non sono ancora arrivate.

Si fatica dunque a trovare notizie positive. Delle trattative in entrata si parla davvero poco. Oggi però da ‘Il Tempo’ è arrivata la news che accende le speranze per Paulo Dybala. L’argentino, che si separerà dalla Juventus, sembrava poter diventare presto un giocatore dell’Inter.

Nei giorni scorsi c’è stato un incontro nella sede dei nerazzurri con l’agente del calciatore. Incontro che ha fatto chiarezza sulle richieste e l’offerta dell’Inter.

Arrivano conferme

I vice campioni d’Italia, oggi, però, sono concentrati sull’affare Lukaku e questa situazione di stallo potrebbe permettere l’inserimento del Milan.

La situazione in stand-by è confermata da Sky Sport, che aggiunge che verranno fatte delle riflessioni dopo aver ultimato la trattativa per il ritorno a Milano del centravanti belga.

Ci sarà spazio per operare? Difficile dirlo in questo momento. Che Dybala sia un calciatore che piace a Paolo Maldini è vero. Il problema chiaramente è legato ai costi dell’operazione. Solo dopo le firme dell’ex numero tre e di Massara avremo un quadro più chiaro su tutto.