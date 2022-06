Articoli Scudetto Milan, vendite da record: un dato incredibile

Dati pazzeschi quelli registrati negli store del Milan. I tifosi sono letteralmente andati fuori di testa per la vittoria del diciannovesimo Scudetto

Adesso la testa è rivolta alla prossima stagione ma sarà molto difficile per tutti anzi, forse impossibile, dimenticare quanto fatto nel campionato appena terminato. Il Milan è tornato Campione d’Italia undici anni dopo e per la diciannovesima volta nella sua storia dopo un cammino tortuoso, avvincente e che resterà per sempre nel cuore dei tantissimi tifosi rossoneri sparsi per il mondo.

E’ stata una stagione incredibile, culminata con la vittoria del Tricolore che verrà cucito sul petto delle prossime maglie da gioco. Nessuno avrebbe mai scommesso un centesimo sul Milan vittorioso eppure i ragazzi di Pioli hanno compiuto una impresa vera e propria. E in questa estate la storia potrebbe ripetersi, dato che stando a quanto sentito da vari addetti ai lavori anche questa volta in pochi danno favorito il Milan per vincere la Serie A che verrà.

Chissà che i ragazzi di Pioli non riescano a bissare il successo di quest’anno, anche se il livello della competizione si alza sempre più. Dunque necessari alcuni interventi da parte della dirigenza sul mercato, per far sì che la rosa diventi più ampia e sia in grado di lottare al vertice su più fronti perché, a quanto pare, il Milan adesso vuole tornare pian piano a fare la voce grossa anche in ambito europeo.

La passione dei tifosi non ha limite: Milan Store assaltato

Che i tifosi siano stati l’arma in più di questa cavalcata, questo è poco ma sicuro. I numeri di presenze registrati a San Siro, che hanno superato il milione in totale, dice tutto e anche di più. E’ tornato entusiasmo nella piazza dopo anni di pianti e delusioni. Il Milan è tornato a fare il Milan grazie ad una dirigenza ligia al dovere e con un Paolo Maldini assoluto leader societario. Con la speranza che questa avventura possa continuare.

I dati registrati dal Milan Store sono impressionanti. le magliette celebrative con la scritta “Win Like Milan” di colore nero con inserti verdi, bianchi e rossi, sono andate sold out in pochissimi minuti dopo la vittoria a Reggio Emilia. Effettuato il nuovo ordine, sono state rivendute altre ben 15mila maglie di questo tipo, superando il precedente record di vendite che era stato registrato dopo il match giocato in casa con l’Atalanta. Numeri da capogiro per una passione senza sosta. Tutto questo è l’AC Milan.