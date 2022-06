Calciomercato Milan, hanno deciso: pagano la clausola

Stando alle indiscrezioni dell’ultim’ora, il club è pronto a pagare l’intera clausola e a velocizzare l’operazione

Saranno giorni intensi per il Milan in chiave mercato. Dal momento in cui arriverà la firma sul contratto di Maldini, i rossoneri cominceranno a muoversi per chiudere le operazioni in entrata che servono.

Uno degli obiettivi prioritario per rinforzare la rosa è ‘inserimento di una centrocampista di livello che vada a sostituire il partente Franck Kessie, e che garantisca quindi dinamicità e filtro in mezzo al campo. La dirigenza ha un nome principale sul taccuino, che è quello di Renato Sanches. Il classe ’97 del Lille è il giocatore preferito dai rossoneri e si lavoro ormai da tempo al suo ingaggio.

Tuttavia, dopo aver trovato l’accordo con l’entourage dell’ex Bayern, il Milan non si è avvicinato alla richiesta del Lille. L’inserimento del Paris Sainte Germain attraverso il ds Campos ha complicato ulteriormente le cose e i rossoneri si sono doverosamente iniziati a guardare intorno. Un’alternativa è stata individuata in Enzo Fernandez, 21enne del River Plate che è in rampa di lascio e potrebbe fare il grande salto a breve approdando in Europa.

Wolverhampton su Enzo Fernandez: gli inglesi fanno sul serio

Infatti dall’Argentina arriva una notizia secondo la quale ci sarebbe un club inglese fortemente interessato al centrocampista dei Millionarios. Il giornalista Christian Martin, di Espn Futbol Argentina ha rivelato sul proprio profilo Twitter che, secondo le fonti del quotidiano, i Wolves sono pronti a pagare la clausola (di circa 20 milioni) del giocatore e a portarlo in Inghilterra il prima possibile. Un assalto importante quello del club allenato da Bruno Lage, che può rendere la vita difficile al Milan, nel caso decidesse di puntare su di lui.

Enzo Fernandez è un classe 2001 ma ha già una bella esperienza tra i professionisti avendo vinto due trofei col River. Sa abbinare doti di interdizione a buoni numeri offensivi. Il ragazzo è stato seguito molto dagli osservatori rossoneri e rappresenta una valida alternativa a Renato Sanches, se la trattativa per il portoghese non dovesse andare a buon fine. Si tratterebbe di un ottimo rinforzo per la mediana di Stefano Pioli ma, come abbiamo visto, anche per lui c’è molta concorrenza. In effetti, oltre al Wolverhampton c’è anche il Benfica su di lui.