Maldini e Massara ancora al Milan: arrivano le firme

Le ultime su Paolo Maldini e Frederic Massara. Le firme sui rinnovi sono attese nei prossimi giorni, già entro la fine di questa settimana

Sono i giorni di Paolo Maldini e Frederic Massara. C’è attesa per le loro firme sui contratti, che a nove giorni dalla scadenza, non sono ancora arrivate.

Ieri è stata una giornata importante, con le parti che hanno riallacciato i contatti per poter chiudere la trattativa il prima possibile.

L’obiettivo è riuscire ad arrivare a dama già entro questa settimana per non perdere altro tempo prezioso per gli affari che vanno portati a termine per rafforzare la rosa. E’ sotto gli occhi di tutti il rallentamento per diversi obiettivi, che ora rischiano di sfumare per via dell’inserimento di altre squadre.

La notizia del rinnovo di Massara e Maldini è su tutti i giornali sportivi in edicola stamani: non ci sono dubbi sul fatto che le firme possano arrivare nei prossimi giorni. Ci sono, invece, maggiori incertezze in merito alle richieste dei due dirigenti.

L’accordo Milan-Maldini

Maldini, nell’intervista a La Gazzetta dello Sport, era stato chiaro. E’ arrivato il momento di fare quello step successivo, per avvicinarsi alle grandi del calcio europeo e per rispondere alla concorrenza italiana, che si sta muovendo con forza sul mercato. Non c’è certezza in merito al fatto che l’ex numero 3 venga accontentato.

Si parla anche di budget e durata del contratto: secondo Tuttosport i dirigenti firmeranno fino al 2024 e avranno a disposizione 60 milioni di euro per operare sul mercato più i soldi delle eventuali uscite.