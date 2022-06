Sanches, Milan ancora avanti: svelata l’altra italiana sul portoghese

Svelata la squadra interessata a Renato Sanches. Non è la Juventus: ecco la situazione legata al centrocampista portoghese, sul quale c’è il Psg

Sono giorni caldi per il calciomercato del Milan. Paolo Maldini e Frederic Massara sono al momento con le mani legate e fino al rinnovo non vedremo le fumate bianche di determinate trattative.

Il Corriere dello Sport, in edicola stamani, pone l’attenzione su Renato Sanches. L’affare, come vi abbiamo raccontato, era ben indirizzato verso la conclusione. Accordo raggiunto con il calciatore e via libera da parte del Lille per una cifra di poco inferiore ai 20 milioni di euro.

Tutto sembrava davvero apparecchiato, in attesa che la dirigenza rossonera avesse il via libera per affondare il colpo. Nel weekend, però, è arrivato l’inserimento del Psg, che Campos è intenzionato a strappare il centrocampista ai rossoneri. Un’offerta ufficiale da parte dei francesi è attesa nei prossimi giorni e – come stiamo ripetendo in questi ultimi giorni – il club transalpino ha certamente le carte giuste per poter convincere Sanches a cambiare idea.

Milan avanti

Presto capiremo se ciò accadrà o se il giocatore manterrà la promessa fatta a Paolo Maldini. E’ davvero solo questione di tempo. Secondo il Corriere dello Sport, il Milan ha ancora una posizione di vantaggio rispetto alla concorrenza. Ieri si è parlato tanto di un’altra squadra italiana, interessata a Sanches.

Tutto lasciava pensare che si trattasse della Juventus, che anche in passato aveva sondato il terreno per il portoghese. In realtà, secondo il giornale, si tratterebbe del Napoli, che dopo essersi informato avrebbe, però, scelto di ritirarsi.

In questo momento, dunque, la speranza di vedere Sanches al Milan non è persa. E’ evidente, però, che serve accelerare. Il tempo, ormai, è davvero scaduto e le firme di Maldini e Massara non possono più attendere per dare il via definitivo al calciomercato.