Ultim’ora Milan, colpo dal Sassuolo: nuova idea!

La notizia è dell’ultim’ora e riguarda un’opzione nuova per la trequarti rossonera, direttamente dalla Serie A

Ci sono novità in casa Milan e parliamo ovviamente di mercato. I rossoneri hanno delle caselle importanti da riempire per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Pioli, ma i prescelti ancora non si conoscono.

Uno dei ruoli in cui il Diavolo vuole intervenire per migliorarsi, soprattutto per richiesta del tecnico, è la trequarti. A Pioli farebbe comodo un giocatore in grado sia di giocare dietro la punta e che di allargarsi sull’esterno, un giocatore offensivo che abbia nelle corde un buon numero di gol e assist, e che possa incidere in maniera importante nella fase offensiva della squadra.

In questi ultimi giorni si è parlato tanto di Charles De Ketelaere e Noa Lang del Bruges, ma nel frattempo si fa strada un’altra pista che proviene dal nostro campionato e che ultimamente ha fatto molto bene. Su tratta di un profilo giovane ma già pronto per poter far bene in una squadra come quella dei rossoneri.

Idea Traoré per i rossoneri: richiesta alta del Sassuolo

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il nuovo obiettivo del Milan per la trequarti adesso sarebbe Hamed Traorè del Sassuolo. Si era già parlato del classe 2000 in chiave rossonera qualche settimana fa, quando si raccontava di un colloquio fra le due società e del suo nome sondato da Maldini, ma per il quale i neroverdi chiedevano una cifra importante, forse sui 30 milioni. La Gazzetta parla di un contatto fra i rossoneri e gli agenti del calciatore.

Traoré è uno dei giovani più interessanti del nostro campionato e quest’anno, dopo la partenza di Boga, ha trovato maggior spazio ed è esploso definitivamente nella seconda parte di stagione, arrivando a collezionare 7 gol e 1 assist in questo campionato. Il fantasista ivoriano è arrivato in Emilia nel 2019 dall’Empoli per una cifra importante, intorno ai 15 milioni, ma il valore del cartellino è continuato ad aumentare. Vedremo a breve gli sviluppi di questa nuova situazione.