Milan-Inter, meta esotica per la Supercoppa 2022: i dettagli

Arrivano aggiornamenti riguardo lo svolgimento della Supercoppa Italiana 2022, tra il Milan campione d’Italia e l’Inter detentrice della coppa nazionale.

Con la conquista dello Scudetto, il Milan non solo si è portato a casa un trofeo prestigioso per quanto riguarda il campionato italiano. Ma ha acquisito il diritto di giocare la Supercoppa Italiana 2022.

I campioni d’Italia sfideranno, per questo trofeo nazionale comunque molto ambito, i detentori della Coppa Italia. Ovvero i rivali cittadini dell’Inter, nell’ennesimo derby decisivo dopo la battaglia al titolo dello scorso anno.

Nelle ultime ore sono giunte delle novità sullo svolgimento della finale di Supercoppa. La quale con ogni probabilità non verrà disputata in estate, visto il poco tempo a disposizione e l’avvio dei campionati già intorno a Ferragosto.

Milan e Inter si sfideranno nei paesi arabi

Soltanto a settembre prossimo, dunque a stagione già ampiamente iniziata, si conoscerà ufficialmente la data ed il luogo di svolgimento della Supercoppa Italiana 2022. Ma tutto fa presupporre che, dopo gli ultimi due anni in cui si è tenuta su territorio italiano, la prossima edizione dovrebbe disputarsi nuovamente all’estero.

Come riporta il Corriere dello Sport, la Lega Serie A ha già un accordo prestabilito con la federcalcio dell’Arabia Saudita. Sarà dunque il noto e ricco paese mediorientale ad ospitare nuovamente la Supercoppa, come nelle edizioni 2017 e 2018. Due le città candidate: Riad e Gedda, ma sembra proprio che la sfida tra Milan e Inter si giocherà nella capitale.

L’edizione 2022 si terrà però ad inizio…2023! Infatti pare che la data ideale, ancora tutta da confermare, possa essere il 18 gennaio prossimo. Ovvero dopo pochi giorni dal riavvio del campionato di Serie A a seguito della sosta per il Mondiale e per le festività natalizie. Non da escludere che possa anche essere anticipata alla settimana precedente.

Il Milan torna dunque nei paesi del Medio Oriente a giocarsi la Supercoppa, come nel felice precedente del dicembre 2016. In quel caso la finale si disputò a Doha, in Qatar, dove i rossoneri di Montella riuscirono a strappare il trofeo dalle mani della Juventus ai calci di rigore.

Torna anche il derby di Milano in finale di Supercoppa Italiana dopo ben undici anni. L’ultima volta accadde nell’agosto 2011, quando il Milan campione d’Italia sfidò a Pechino l’Inter trionfando grazie al 2-1 in rimonta. Un ottimo precedente che può essere di buon auspicio per la prossima finale secca.