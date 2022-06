Maldini scatenato a San Siro al concerto dei Rolling Stones – VIDEO

Maldini e la moglie Adriana presenti a San Siro per il concerto dei Rolling Stones: un video mostra la leggenda del Milan in un momento di relax.

Non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza a fine giugno, ma il futuro di Paolo Maldini al Milan non dovrebbe essere in discussione. Anche se i ritardi della sua firma e di quella di Frederic Massara hanno sorpreso e creato dubbi, a breve dovrebbe essere messo tutto nero su bianco.

Con i rinnovi dei dirigenti dell’area sportiva si dovrebbe finalmente sbloccare il calciomercato rossonero. I tifosi sono in attesa di vedere le mosse in entrata e in uscita. Si attendono una campagna acquisti di buon livello, pur consapevoli del fatto che il club non possa spendere cifre troppo elevate.

Maldini, in attesa di firmare il rinnovo del contratto, si è anche preso una serata di svago insieme alla moglie Adriana Fossa per recarsi a San Siro a godersi il concerto dei Rolling Stones. È stata lei a pubblicare un video nel quale si vede Paolo che si sta godendo lo show del celebre gruppo musicale britannico.