Calciomercato Milan, altra cessione in prestito: affare in chiusura

Il club rossonero è a un passo dal definire la cessione di un proprio giovane: le ultime notizie danno la trattativa verso la chiusura.

I tifosi del Milan si aspettano alcuni colpi importanti dalla campagna acquisti, ma Paolo Maldini e Frederic Massara devono fare anche delle cessioni. Alcune riguardano dei giovani che verranno lasciati partire solamente in prestito.

Nella lista dei partenti c’è Lorenzo Colombo, che nell’ultima stagione ha militato in Serie B con la maglia della SPAL. Aveva iniziato bene, realizzando sei gol, ma poi il suo rendimento è stato al di sotto delle aspettative. Il club ferrarese lo avrebbe tenuto volentieri per un altro anno, però lui e il Milan hanno dei piani diversi.

Colombo vuole misurarsi con la Serie A, che ha solo assaggiato con la maglia rossonera (5 presenze), e vedere se è pronto per tale livello. La dirigenza rossonera crede nel 20enne attaccante, che ha certamente bisogno di giocare con continuità per poter crescere e sviluppare il suo potenziale.

Calciomercato Milan, Lorenzo Colombo ancora in prestito: intesa vicinissima

Secondo quanto rivelato dal sito ufficiale del giornalista Gianluca Di Marzio, Colombo sta per trasferirsi al Lecce. La trattativa è in chiusura e la formula dell’operazione è quella del prestito. La squadra neopromossa in Serie A crede che il giovane di Vimercate possa essere un buon innesto per il reparto offensivo di mister Marco Baroni.

Si attende la fumata bianca definitiva, ma salvo sorprese Colombo indosserà la maglia giallorossa nella prossima stagione. Si tratta di un’occasione molto importante per lui, dovrà sfruttarla al meglio. Probabilmente non partirà come titolare a Lecce, ma deve farsi trovare pronto quando l’allenatore lo chiamerà in causa.

Il Milan auspica che l’attaccante trovi spazio e abbia modo di dimostrare il suo valore. La dirigenza monitorerà con grande interesse il suo rendimento nella prossima stagione. Colombo sa che si può giocare un futuro ritorno in pianta stabile a Milanello.