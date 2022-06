Calciomercato Milan, il Psg cambia obiettivo?

Secondo l’Equipe, il Paris Saint Germain ha puntato un nuovo centrocampista. La notizia potrebbe coinvolgere indirettamente il Milan!

Nell’ultima settimana si sono rincorse tante voci di mercato che hanno preoccupato l’ambiente Milan e i suoi tifosi! Le firme sui rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara non sono ancora arrivate, e ciò ha portato a pensare al peggio. Ancor di più dopo le indiscrezioni su Renato Sanches e Sven Botman.

È risaputo che il centrocampista e il difensore del Lille abbiano da tempo raggiunto un accordo col Milan per il loro trasferimento in rossonero quest’estate. Ma il forte inserimento di Paris Saint Germain e Newcastle ha acceso le sirene. Soprattutto per il mediano portoghese, dato che era circolata la voce su un forte interessamento dei parigini. I Magpies, invece, seguono Botman da tempo ma il giocatore sta continuando a dare la sua preferenza al Milan.

Anche Sanches da la sua priorità al Diavolo, ma chiaramente le perdite di tempo possono giocare brutti scherzi in determinate circostanze. Si è vociferato, soprattutto in Francia, di un’offerta già presentata dal PSG al Lille per Renato. 25 milioni di euro e 5 milioni di ingaggio garantiti al giocatore. C’è chi invece è pronto a scommettere che il club di Al-Khelaifi abbia fatto soltanto un sondaggio per il mediano, non avendo presentato ancora alcuna offerta.

La minaccia più grande è rappresentata da Luis Campos, ex direttore sportivo del Lille oggi al Paris Saint Germain. Fu proprio Campos a portare Renato Sanches tra i Les Dogues, contribuendo al suo ritorno sotto i riflettori. Ovviamente, il dirigente conosce bene il portoghese. Pare, però, che il club parigino abbia virato su un altro profilo per il centrocampo nelle ultime ore.

PSG, niente più acquisti stellari: il mediano ex Udinese

Come riportato da L’Equipe, il Paris Saint Germain è piombato nelle ultime ore su Seko Fofana, il centrocampista ex Udinese reduce da una strabiliante stagione al Lens. 8 gol e 1 assist nell’ultima Ligue 1 e una notorietà che ha preso piede. Ricordiamo che l’ivoriano è stato anche accostato al Milan qualche settimana fa, ma adesso è il PSG a fare sul serio per lui.

L’Equipe sottolinea che i parigini hanno già avviato i colloqui con il Lens per l’acquisto di Fofana. Una notizia che potrebbe beneficiare il Milan. Puntando sull’ivoriano, abbandonano la pista Renato Sanches? È anche possibile che il portoghese, forte della volontà di vestire rossonero, abbia risposto con un secco no alle avances del PSG, e per questo il club campione di Francia ha virato su Seko.

Ad oggi sono ipotesi, ma l’interesse dei parigini per Fofana è reale. Come dichiarato da Al Khelaifi in una recente intervista, il PSG non farà più acquisti stellari, “lustrini luccicanti” li aveva chiamati. L’ex Udinese potrebbe rappresentare un ottimo colpo dal costo non spropositato.