Che sfortuna per l’ex Milan: l’infortunio è da non crederci – FOTO

Imprevisto abbastanza doloroso per l’ex calciatore rossonero. Un momento di svago si è trasformato in attimi di paura, poi la storia su Instagram

Giornata decisamente negativa per un calciatore che è passato tra le fila del Milan senza eccessivamente lasciare il segno. Parliamo di un trequartista che, arrivato nell’era Gattuso, sembrava destinato a diventare il nuovo Kakà non rispettando però le aspettative, forse troppo alte, su di lui. Ora è tornato a fare bene lontano dal calcio italiano, oggi però non è una bella giornata per lui…

Parliamo di Lucas Paqueta, brasiliano, oggi in forza all’Olympique Lione. Qui, in Ligue 1, si è rimesso in gioco ed ha convinto il club a comprarlo definitivamente dal Milan. Bene con Gattuso, visto poco con Giampaolo, non è mai riuscito a convincere del tutto Stefano Pioli. Da qui la decisione di mandarlo a giocare altrove, una mossa che si è rivelata positiva sia per la società rossonera che per lo stesso giocatore.

Diventato praticamente un leader del Lione, Paqueta è in fiducia e ha voglia di dimostrare a tutti il suo valore. Lo ha fatto nella stagione appena trascorsa con diversi gol e assist all’attivo, ha intenzione di continuare a farlo nel prossimo futuro. Prima però, dovrà risolvere questo piccolo problema, una disattenzione che gli è costata cara. Nulla di troppo preoccupante, ma comunque una noia in un momento che doveva essere di relax lontano dal calcio giocato.

Paqueta, incidente con… l’aquilone. Dovrà operarsi per evitare rischi

Disavventura questa mattina capitata a Lucas Paqueta. Il brasiliano era uscito a prendere un po’ d’aria rispolverando uno di quegli aquiloni che di sicuro usava spesso da bambino. Ma nel tentativo di farlo volare, si è tagliato un dito della mano sinistra con la corda dello stesso aquilone. Su Instagram il giocatore ha commentato così ciò che gli è successo, in maniera scherzosa dopo attimi di spavento: “Richiamare i giochi fatti da bambino ha anche le sue conseguenze. Oggi sono andato a far volare un aquilone e mi sono tagliato un dito“.

Nonostante non si tratti di nulla di grave, Paqueta si sottoporrà comunque ad un piccolo intervento chirurgico per prevenire qualsiasi tipo di problema o infezione. Diciamo che la sua estate di relax non è cominciata nel migliore dei modi…