“Il tempo è dalla mia parte”: Ibra torna protagonista sui social

Nuovo post di Zlatan Ibrahimovic, che sui social si mostra sorridente dopo l’operazione. Il centravanti del Milan ha tanto voglia di tornare presto

Zlatan Ibrahimovic torna a far sentire la propria voce, attraverso i social. Un messaggio, che arriva a poche ore dalle dichiarazioni di Hakan Calhanoglu. Difficile capire se le parole dello svedese siano veramente rivolte al turco.

L’attaccante del Milan ha certamente in mente altro. L’obiettivo è stato fissato, tornare in campo, col nuovo anno per tornare a dare una mano ai propri compagni, dopo la conquista dello Scudetto. Uno Scudetto, che contrariamente a quanto pensa il turco, che porta tanto la sua firma. Non solo fuori dal campo, dove la sua mentalità ha fatto la differenza, ma anche dentro. I goal decisivi, anche in una stagione complicata, dal punto di vista fisico, non sono mancati e quando ha giocato praticamente da infortunato ci ha messo comunque lo zampino.

Lo ha fatto contro la Fiorentina ma soprattutto contro la Lazio, con l’assist per Sandro Tonali, in uno dei goal più importanti della cavalcata rossonera.

Il post di Ibra

Tornando alla foto pubblicata, sui propri profili social, si vede un Ibrahimovic sorridente: in questi giorni si sta dividendo tra vacanze e tanto lavoro, per non perdere di vista l’obiettivo. La frase del post, come al solito, mai banale: “Il tempo è dalla mia parte”