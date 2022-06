Milan, Massara ha incontrato la Roma: Florenzi e Zaniolo, i dettagli – VIDEO

I dirigenti rispettivamente di Milan e Roma si sono incontrati a pranzo per discutere di alcune situazioni di mercato. Situazione molto interessante

Sono giorni molto importanti per il Milan, inteso come squadra, rosa, ma soprattutto come società e dirigenza. Tra una settimana scadranno i contratti di Maldini e Massara e i due ancora non hanno rinnovato. Situazione delicata e che va valutata di giorno in giorno, ma nel frattempo i due continuano a lavorare senza sosta per questo club, nonostante tutto.

C’è fermento in casa Milan. E questa cosa non va vista necessariamente in senso positivo, anche perché in questo momento di positivo c’è ben poco. Come specificato poco fa, di chiarezza ce n’è davvero poca in primis a causa del mancato rinnovo di Maldini e Massara, due pilastri della rinascita rossonera. Siamo ad una settimana dal 30 giugno, scadenza di contratto, e ancora non giungono aggiornamenti sulla vicenda. Tutti parlano di firma sicura, ma senza ufficialità rischia ancora di saltare tutto.

Il mercato in entrata al momento sembra bloccato, fatto salvo per Divock Origi che all’inizio della prossima settimana giungerà a Milano per legarsi definitivamente in rossonero. Per il resto tutto tace, o meglio, i nomi sono tantissimi ma di concreto c’è poco o nulla. I tifosi del Milan hanno bisogno di capire quanto prima quali sono le intenzioni del club e se questo cambio di proprietà può davvero spiegare questo silenzio.

Incontro tra Massara e Tiago Pinto: i dettagli

Quest’oggi a pranzo però qualcosa è sembrato iniziare a muoversi. C’è stato un incontro tra Frederic Massara e Tiago Pinto, rispettivamente dirigenti di Milan e Roma. Si è parlato inevitabilmente del riscatto di Alessandro Florenzi, che sembra sempre più vicino a diventare a tutti gli effetti un calciatore del diavolo. Ormai celebre il video in cui, leggermente sbronzo, urla verso la telecamera: “Riscattami Paolo!”, riferendosi ovviamente a Maldini.

Ma non si è parlato solo di Florenzi. Sul menu c’era anche qualche informazione su Nicolò Zaniolo, anche se al momento pare essere una pista davvero complicata a causa dei costi elevati che comporterebbe l’operazione. C’è comunque interesse da parte dei rossoneri.

E non è finita qui: nei colloqui potrebbe essere rientrato anche Jordan Veretout, centrocampista giallorosso, da tempo nelle grazie del duo dirigenziale e con uno stile di gioco che piace molto a Pioli. Per ora soltanto delle info, ma dopo il rinnovo di Maldini e Massara i colloqui potrebbero amplificarsi.