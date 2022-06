Calciomercato, il Milan non molla: tre colpi possibili!

Gianluca Di Marzio fornisce indiscrezioni cruciali sul mercato del Milan. Maldini e Massara non hanno mollato gli obiettivi!

Stasera, a Sky Calciomercato L’Originale, Gianluca Di Marzio ha lanciato in esclusiva una notizia fondamentale. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno trovato l’accordo per il rinnovo di contratto, anche se manca ancora la formalizzazione. Per tale motivo, oggi, i due dirigenti hanno fatto la loro prima comparsa sulla scena.

Sono infatti arrivate le immagine del DS rossonero, Massara, impegnato in più summit di mercato. Come quello con Tiago Pianto, nel quale è stato definitivo l’accordo per il riscatto a titolo definitivo di Alessandro Florenzi dalla Roma. Insomma, un’ottima notizia, finalmente, per tutto l’ambiente Milan.

Il lavoro da fare però è lungo e insidioso. Maldini e il suo braccio destro cercheranno di regalare a Stefano Pioli dei colpi di qualità per rinforzare al meglio la rosa in vista della prossima stagione. Come risaputo, il Milan ha per le mani delle trattative importanti. Renato Sanches e Sven Botman i due giocatori che si sono promessi al Diavolo da tempo.

Si è temuto il peggio negli ultimi giorni, data l’offensiva di Paris Saint Germain e Newcastale, rispettivamente, per il centrocampista portoghese e il difensore olandese. Ma da quanto è filtrato nelle ultime ore, i due giocatori hanno tutta l’intenzione di mantenere la parola data, anche se il Lille continua a spingere per la cessione alle migliori offerenti.

Gianluca Di Marzio, ancora una volta, ha comunicato notizie importanti in tal senso. E che riguardano anche Charles De Ketelaere, il sogno per la trequarti di Maldini e Massara. Il belga, come risaputo, è l’obiettivo numero per rinforzare con estrema qualità il reparto dietro la punta. L’esperto di mercato ha fatto sapere che, nonostante, la pressione di altri club, il Milan non ha affatto mollato i tre obiettivi di mercato. Anzi! Adesso, con Maldini e Massara pronti a fare il loro lavoro, si proverà in tutti i modi a chiudere le trattative.

Queste le parole di Di Marzio in merito:

“Il Milan non ha mollato Botman, Renato Sanches e De Ketelaere. Operazioni vive, la speranza è di poterle portare al termine”