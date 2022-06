Calciomercato Milan, arriva dal Bologna: nuova idea per la difesa

Secondo Sky Sport, il Milan sta valutando un altro profilo difensivo in caso di mancato arrivo di Sven Botman. Viene dalla Serie A!

Le questioni che al momento stanno tenendo banco in casa Milan, oltre l’attesa per i rinnovi di Massara e Maldini, sono le trattative per Renato Sanches e Sven Botman. Gli ultimi giorni sono stati parecchio confusi, con l’avanzata di Paris Saint Germain e Newcastle a spaventare l’ambiente e i tifosi rossoneri.

È di qualche minuto fa la notizia dell’offerta ufficiale dei parigini al Lille per il centrocampista portoghese. 10 milioni di euro la cifra messa sul piatto ma rifiutata dai Les Dogues. Ma è chiaro che il PSG non avrà problemi a superarla a stretto giro di posta. Secondo le10sport, Sanches vuole andare a Parigi, ma altre fonti sono pronte a scommettere che rimane il Milan la priorità del giocatore.

Stesso discorso vale per Sven Botman. Il Diavolo gode della sua preferenza, ma il Newcastle è pronto a sbaragliare la concorrenza con un’offerta da 40 milioni più 5 di bonus. Ovviamente, il Lille preferisce cedere alla migliore offerente. L’offerta del Milan si è fermata a 30 milioni di euro, e non c’è la minima intenzione di aumentarla. Resta anche da capire se la nuova proprietà firmata RedBird Capital acconsenta al possibile acquisto.

Insomma, al momento è tutto in stand-by, e il Milan sta pensando di tutelarsi nel caso in cui l’olandese dovesse sfumare. Secondo Sky Sport, Maldini e Massara tengono d’occhio un profilo in particolare.

Milan, l’alternativa a Botman dalla Serie A: nome già fatto

Sky Sport rilancia un profilo militante in Serie A per la difesa del Milan. Si tratta di Arthur Theate, il centrale belga in forza al Bologna. Theate è stato già accostato ai rossoneri a gennaio, quando Maldini e Massara erano in cerca di un sostituto per Simon Kjaer. Il classe 2000 è poi rimasto in Emilia Romagna, continuando a mettere in mostra le sue notevoli doti.

Quest’estate potrebbe essere quella giusta per il suo trasferimento, e a quanto sembra il Milan ci sta facendo un pensierino. Arthur Theate è attualmente legato al Bologna da un contratto in scadenza nel 2023, e potrebbe quindi rappresentare un affare low-cost. Con un valore di mercato tra i 15 e i 20 milioni di euro, chissà che non possa essere strappato ai rossoblu per qualcosa sotto i 10 milioni.

Non dimentichiamo che il belga è molto bravo a destreggiarsi anche da terzino sinistro, altro ruolo per il quale Maldini e Massara stanno cercando un vice Theo Hernandez. La duttilità di Theate potrebbe quindi essere più che utile. Ma sarà un calciatore da Milan? Con Botman che rimane la priorità di mercato, il giovane difensore belga rimane invece sullo sfondo.