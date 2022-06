Calciomercato Milan, un brasiliano a centrocampo: è l’alternativa a Sanches

L’arrivo di Sanches a centrocampo sembra non essere più sicuro, si valutano alternative: spunta un nome nuovo dalla Premier League.

Il Milan vuole mettere a segno un colpo di buon livello a centrocampo e da tempo ha imbastito una trattativa per Renato Sanches. Con lui c’è l’accordo, ma manca quello con il Lille.

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno offerto circa 18 milioni di euro, bonus compresi, invece il club francese vuole almeno 20 milioni. Il problema è che nella corsa al centrocampista portoghese si è inserito anche il Paris Saint Germain, che ha la disponibilità economica per fare una proposta migliore di quella rossonera.

L’ex talento di Benfica e Bayern Monaco ha dato la sua parola al Milan, così come il suo compagno Sven Botman, ma è necessario trovare l’intesa con il Lille; altrimenti c’è la possibilità che valuti il trasferimento al PSG o altrove.

Calciomercato Milan, idea brasiliana per il centrocampo

Maldini e Massara sono “costretti” a valutare alternative nel caso in sui sfumasse il colpo Sanches. Ci sono diversi nomi nella loro lista, l’ultimo che si è aggiunto è quello di Douglas Luiz. Si tratta di un brasiliano di 24 anni che milita nell’Aston Villa e che ha un contratto in scadenza a giugno 2023.

Nella giornata di ieri i suoi rappresentanti Lodovico Spinosi e Stefano Mauri hanno incontrato Maldini e Massara a Casa Milan per parlare del giocatore. Un primo colloquio esplorativo per capire le condizioni economiche di una eventuale trattativa. La Gazzetta dello Sport scrive che l’Aston Villa valuta il cartellino 30 milioni, mentre il Corriere dello Sport scrive che possono bastare 20-25 milioni per comprarlo. Anche Tuttosport asserisce che per 20 milioni l’affare si possa fare.

Douglas Luiz vuole giocare la Champions League e vede di buon occhio un trasferimento in maglia rossonera. Si tratta di un centrocampista di sostanza e dotato anche di buona tecnica. Sulle sue tracce c’è da tempo anche la Roma. Arrivò in Europa grazie al Manchester City nel 2017, ma con i citizens non ha mai collezionato una presenza. È stato due stagioni in prestito al Girona e poi è passato all’Aston Villa per circa 17 milioni.

Sanches rimane la prima scelta del Milan, ma l’ex mediano del Vasco Da Gama è un profilo preso in considerazione per la sostituzione di Franck Kessie. Da capire se si svilupperà una trattativa concreta nelle prossime settimane. Intanto c’è stata una prima presa di contatto con gli agenti e c’è il gradimento del giocatore al trasferimento in rossonero.