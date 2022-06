Calciomercato Milan, incontro con Pioli: opzione low-cost

Il quotidiano Tuttosport rivela un particolare retroscena: Stefano Pioli ha incontrato di presenza il giocatore. Tutti i dettagli…

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno trovato con RedBird l’accordo per il rinnovo dei loro contratti. Lo ha comunicato ieri sera Gianluca Di Marzio, a testimonianza del fatto che ieri Frederic Massara ha partecipato ai primi incontri di calciomercato. Manca soltanto l’annuncio ufficiale, ma sembra certo che il duo dirigenziale continuerà a gestire gli affari tecnici e di mercato del club.

I tifosi non aspettavano altro. Dopo l’annuncio dei rinnovo, Paolo e Frederic si butteranno a capofitto sul calciomercato, provando a portare al Milan i giocatori di cui Stefano Pioli ha bisogno per condurre la prossima stagione al massimo delle ambizioni. Come risaputo, le prime questioni da risolvere sono quelle legate a Renato Sanches e Sven Botman, i due del Lille che da tempo si sono promessi al Diavolo.

Il club rossonero, nonostante le diverse voci – con PSG e Newcastle in pressing – non ha mollato i due obiettivi di mercato. Anzi, ha tutta l’intenzione di portare quanto prima a termine le trattative. Certo, Renato Sanches, dato il contratto in scadenza, presenta un costo nettamente inferiore e perfetto per i piani economici del Milan (18-20 milioni). Diversa la situazione di Sven Botman.

I rossoneri hanno messo già sul piatto del Lille 30 milioni di euro, ma starà alla nuova proprietà RedBird Capital confermare l’operazione. Secondo Tuttosport, tutto dipenderà dal budget a disposizione, e data l’alta valutazione dell’olandese il Milan potrebbe alla fine non affondare il colpo.

Milan, colpo lowcost se non arriva Botman

Il quotidiano torinese precisa che in caso di mancato arrivo di Sven Botman, il Milan punterebbe su un difensore low-cost, ma che vanti qualità ed esperienza internazionale. Per questo, negli ultimi giorni, ha ripreso quota il nome di Francesco Acerbi, l’azzurro ormai ai titoli di coda con la Lazio. Acerbi è un ex Milan, e a 34 anni potrebbe essere ceduto quasi a titolo gratuito.

Il Milan ci sta pensando. Potrebbe avvenire un percorso all’inverso reciproco, con Romagnoli diretto verso la capitale di sponda biancoceleste. Al momento sono soltanto ipotesi, dato che Maldini e Massara hanno come primo obiettivo quello di portare Sven Botman a Milano. Ma attenzione, perchè Tuttosport rivela un retroscena molto interessante.

Innanzitutto, che Acerbi è un giocatore parecchio gradito da Stefano Pioli, e che inoltre il tecnico e il difensore si sono incontrati di persona, casualmente, a Forte dei Marmi. Pioli e Acerbi si sarebbero intrattenuti in una lunga chiacchierata, discutendo anche della possibilità di ritrovarsi presto insieme a Milanello.