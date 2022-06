Calciomercato Milan, la smentita: “La trattativa non è in corso”

Secondo il noto esperto di mercato, non c’è alcuna trattativa tra il Milan e il giocatore. Si è parlato soltanto di un sondaggio da parte dei rossoneri…

Il Milan ha attualmente a che fare con la controversia legata a Renato Sanches. Sul centrocampista portoghese è piombato forte il Paris Saint Germain, e come informato di recente da le10sport, i francesi hanno avanzato la prima offerta di 10 milioni di euro.

Il Lille, ovviamente, vuole guadagnare una cifra superiore. Non sappiamo se l’offerta di 15-18 milioni di euro del Milan sia ancora sul tavolo, ma è certo che senza l’ufficialità dei rinnovi di Maldini e Massara l’operazione Sanches rimane in stand-by. Il Diavolo rischia così la beffa, e potrebbe così vedere sfumare un giocatore che aveva praticamente in pugno.

Come risaputo, Paolo Maldini aveva da tempo strappato l’accordo a Renato Sanches, anche grazie ai rapporti confidenziali con Jorge Mendes. Un quadriennale a 3,5 milioni di euro l’offerta che era stata accettata dal portoghese dal suo procuratore. Ovviamente, l’inserimento del PSG fa paura. Si sa, i parigini possono superare con estrema facilità la presunta offerta di 10 milioni. E in quel caso?

Le10sport ha sottolineato che Renato vuole andare a Parigi, ma altre fonti sono pronte a scommettere che rimane il Milan la destinazione a cui il giocatore da la priorità. Come staranno davvero le cose? Intanto, pare che Maldini e Massara, per evitare di rimanere a mani vuote, stiano monitorando altri profili.

Milan, nessuna trattativa per il centrocampista

È di ieri la notizia di un incontro a Casa Milan tra Paolo e Frederic e gli agenti di Douglas Luiz, il possente centrocampista in forza all’Aston Villa. Si è subito diffusa la voce che il brasiliano potesse essere il sostituto di Renato Sanches nel mercato in entrata nel Milan. L’incontro è avvenuto per certo, e si è subito supposto il nome di Douglas, ma è assai probabile che il duo dirigenziale rossonero avrà parlato di molteplici nomi con Lodovico Spinosi e Stefano Mauri.

Intanto, sono state rese note le prime valutazioni di mercato del centrocampista ex City. Per la Gazzetta si tratta di 30 milioni di euro, per Tuttosport di 20-25 milioni. Ad ogni modo, Douglas Luiz ha un costo superiore rispetto a quello di Renato Sanches, e quindi appare un affare meno conveniente sotto più punti di vista.

A fare chiarezza sulla questione è stato Fabrizio Romano. Il celebre esperto di mercato ha parlato a Que Golazo Podcast, sottolineando che non esiste al momento nessuna trattativa tra il Milan e l’Aston Villa per Douglas Luiz. Probabilmente, si sarà trattato di un semplice sondaggio di mercato, ma chissà se in futuro non possa nascere qualcosa di più. Molto dipenderà dalla decisione su Renato Sanches.