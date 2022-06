Calendario Milan 2022 2023, le date dei big match: la Juve come a Manchester

Calendario Milan 2022 2023, le date dei big match di andata e ritorno del nuovo campionato. Ecco quando si giocheranno le grandi sfide per la squadra di Stefano Pioli.

Stamattina si è tenuto il sorteggio per il calendario della Serie A 2022 2023. Il Milan comincerà il suo campionato contro il BOH, ma c’è grande attesa come sempre per sapere quando si saranno i big match: il derby contro l’Inter in particolare, poi le sfide contro Juve, Roma, Lazio, Napoli e Fiorentina. In questo articolo scopriremo le date precise di andata e ritorno di tutte queste grandi partite che affronterà il nostro Milan nel corso di questo lungo, intenso e difficile campionato.

Oltre ai Derby, per i tifosi rossoneri è molto importante sapere quando si giocheranno gli altri big match, in particolar modo quello contro la Juve. Quest’anno l’algoritmo ha giocato uno scherzetto niente male per questo match: il ritorno contro i bianconeri, infatti, alla 37^ giornata, si giocherà il 28 maggio (a meno che per motivi logistici non verrà spostato), lo stesso giorno della finale di Champions League di Manchester del 2003. Una coincidenza davvero incredibile. Per quanto riguarda le altre sfide, invece: interessante un Milan-Napoli il 18 settembre, quindi molto presto, mentre il ritorno si terrà in aprile. Le partite contro le due domane, Roma e Lazio, curiosità, si giocheranno tutte nel 2023 (sia l’andata che il ritorno).

Milan, quando si giocano i big match nella Serie A 2022 2023

Milan-Inter – 4/09/2022 – 5/02/2023

Atalanta-Milan – 21/08/2022 –

Milan-Napoli – 18/09/2022 – 2/04/2022

Milan-Juventus – 09/10/2022 – 28/05/2022

Milan-Fiorentina – 13/11/2022 –

Milan-Roma 08/01/2023 – 30/04/2023

Lazio-Milan 22/01/2023 – 7/05/2023