Di Marzio: “Milan, si riapre la pista Ziyech”, tutti i dettagli

Il giornalista Gianluca Di Marzio, durante il programma Calciomercato – L’Originale, ha sganciato la bomba: sarebbe davvero un colpaccio

Nella giornata in cui si sono spente definitivamente di vedere Sven Botman indossare la maglia del Milan nella prossima stagione, il calciomercato prova a riportare il sorriso sulle labbra dei tifosi rossoneri. Gianluca Di Marzio ha parlato di un interesse concreto nei confronti di un vero e proprio top player a livello mondiale. Potrebbe presto cominciare una seria trattativa con il Chelsea.

Niente Botman, ma il lavoro di Maldini e Massara continua senza sosta. Nonostante i due siano in scadenza di contratto sono sempre in contatto con vari agenti e squadre per rinforzare ancor di più la rosa a disposizione di Stefano Pioli.

Adesso il giornalista Gianluca Di Marzio, durante il consueto programma serale in onda su Sky, Calciomercato – L’Originale, ha sganciato la bomba: al Milan piace un top player a livello mondiale e questo interesse è concreto.

Al Milan piace Ziyech: secondo Di Marzio non escluderebbe De Ketelaere

Occhi su Ziyech. E’ questa la notizia serale più importante in casa Milan. Il club rossonero è pronto ad intavolare una trattativa con il Chelsea, approfittando anche dei buoni rapporti con il club inglese. A riportare la notizia è Gianluca Di Marzio.

Secondo il noto giornalista sportivo l’investimento, importante, per Ziyech non chiuderebbe le porte definitivamente a De Ketelaere, altro gioiellino che interessa al diavolo. Entrambi possono ricoprire sia il ruolo di trequartista che di esterno offensivo.

Questo infatti il pensiero di Di Marzio: “Se il Chelsea ha dato Lukaku in prestito a certe cifre, potrebbe fare lo stesso con Ziyech a 4-5 milioni. Se il Milan riesce a prenderlo senza fare un investimento importante, può provare comunque a prendere De Ketelaere”.