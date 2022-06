Douglas Luiz, un metodista per Pioli: chi è il nuovo obiettivo del Milan

Douglas Luiz è il nuovo nome forte per il centrocampo del Milan: primi contatti con gli agenti del 24enne dell’Aston Villa

Il Milan sta per cominciare a fare sul serio sul mercato ed è pronto a dare l’assalto agli obiettivi puntati per rinforzare i vari reparti. Un rinforzo è previsto anche e soprattutto a centrocampo.

In questi giorni la società si è concentrata sulle vicende societarie ma adesso è il momento di accelerare per quanto riguarda le operazioni in entrata. Per la mediana il primo nome è sempre stato quello di Renato Sanches del Lille, ma la vicenda sta prendendo tempi davvero lunghi e il Diavolo, nonostante abbia l’accordo con l’entourage del portoghese, non ha ancora convinto i francesi.

L’inserimento del Psg ha complicato ancor di più le cose e quindi Maldini ha iniziato a considerare le alternative. Sfumata la prima, ovvero Enzo Fernandez, sta prendendo piede in queste ore un’altra pista. Si tratta del centrocampista brasiliano dell’Aston Villa, Douglas Luiz, 24 anni e nazionale brasiliano. Ne ha parlato ieri il Corriere della Sera e stamane tutti i quotidiani sportivi hanno confermato il contatto con il Milan.

I suoi rappresentanti in Italia sono Lodovico Spinosi (che cura gli interessi tra gli altri anche di un certo Gabriel Jesus, ma anche del romanista Ibanez) e Stefano Mauri. I due nella giornata di ieri erano a Casa Milan per parlare con Maldini e Massara del giocatore, e per capire quindi i margini di una possibile trattativa. Il suo contratto è in scadenza nel 2023 e i media sostengono che l’operazione potrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni, andando a trattare sulla richiesta del club inglese

La carriera

Classe 98′, Douglas Luiz nasce a Rio de Janeiro e cresce calcisticamente nelle giovanili del Vasco da Gama, arrivando a debuttare nell’agosto del 2016. L’estate successiva il Manchester City, che vede in lui delle qualità indiscusse, lo preleva per circa 12 milioni facendogli un quinquennale e poi lo gira in prestito in Spagna, al Girona, dove rimarrà per due stagioni. In Liga il ragazzo cresce e si guadagna il posto da titolare, ma il secondo anno arriva la retrocessione e lui torna al City, che lo rivende immediatamente all’Aston Villa, con cui fa l’esordio in Premier League.

Il suo impatto nel club di Birmingham è dei migliori e lo porta a guadagnarsi anche la chiamata nella nazionale verdeoro, con la quale esordisce il 19 novembre 2019 nell’amichevole contro la Corea del Sud. Nei Villans è uno dei giocatori chiave, sempre presente, e con una maestro del ruolo come Steven Gerrard in panchina è anche migliorato sotto molti aspetti quest’anno (nel quale ha collezionato 34 presenze e 2 reti).

93% pass accuracy (51/55)

4 tackles won

2 chances created

2 interceptions Top. 🇧🇷 @DGOficial pic.twitter.com/FrUNFZJlWW — Aston Villa (@AVFCOfficial) January 16, 2022

Caratteristiche tecniche

Non ci inganni il fatto che sia brasiliano. Douglas Luiz non è un fantasista e non punta sulla qualità, anche se col tempo ha affinato anche le doti tecniche ed è molto bravo nel pulire i palloni in fase di impostazione. Si tratta di un mediano che dà il meglio di sé in fase difensiva e quando si tratta di sradicare il pallone dai piedi degli avversari. Corre tanto e lo si vede da tutte le parti nell’arco della partita. Può giocare nei due davanti alla difesa ed è quindi perfetto per il modulo dei rossoneri, ma all’occorrenza può anche fare la mezzala.

A far la differenza è la sua intelligenza tattica e il suo posizionamento in campo, abilità che avevano convinto il Manchester City a puntare su di lui.

Il 24enne ambisce a giocare la Champions League e gradirebbe non poco la destinazione rossonera. Nel caso in cui la trattativa per Renato Sanches dovesse arenarsi definitivamente, con il Lille che effettivamente non si muove dalle sue richieste, ecco quindi che il brasiliano dei Villans potrebbe rappresentare una soluzione valida per andare a sostituire Franck Kessie in mediana, e rinforzare così il centrocampo di mister Stefano Pioli.