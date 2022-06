La verità su Zaniolo-Milan: il futuro è scelto

Milan-Roma, quanti possibili affare tra i due club: il punto sul Nicolò Zaniolo. Un obiettivo davvero lontano. Ecco come stanno le cose

L’incontro di ieri a Milano tra Tiago Pinto, Paolo Maldini e Frederic Massara ha scatenato un po’ le fantasie dei tifosi. I nomi finiti sul tavolo sono stati così tanti.

Come vi abbiamo raccontato, il summit avvenuto ad ora di pranzo tra la dirigenza del Milan e quella della Roma è servita per chiudere definitivamente l’affare Alessandro Florenzi, che continuerà a vestire la maglia rossonera dopo una stagione più che positiva. Accordo per 2,7 milioni di euro che rende felici davvero tutti e che dà finalmente continuità alla carriera del terzino, che null’ultimo periodo aveva maturato esperienze in giro per l’Europa.

E’ inevitabile, poi, che un accenno a Nicolò Zaniolo sia stato fatto. Il talento italiano appare sempre più lontano dalla Roma. Le strade sono destinate a separarsi. I giallorossi hanno tutta l’intenzione di cederlo al miglior offerente e la base d’asta è altissima. Si parla di ben 60 milioni di euro.

E’ impensabile che una cifra del genere venga spesa dal Milan. Anche ieri sono arrivate conferme in merito a questa linea. Per il Diavolo Zaniolo, a quelle cifre, resta irraggiungibile. Troppe le incognite per poter pensare di investire così tanti soldi su un giocatore che rappresenta una scommessa.

La Juventus sembra essere della stessa idea ma l’inserimento di contropartite potrebbe favorire l’apertura di una trattativa, mai davvero iniziata. Zaniolo, però, alla fine potrebbe volare in Inghilterra, dove la disponibilità economica non manca. C’è il Tottenham di Fabio Paratici e Antonio Conte che ci sta pensando seriamente.

Non solo Zaniolo

Per quanto riguarda gli altri profili della Roma, accostati al Milan, si sono fatti i nomi di Ibanez e Veretout. Per il difensore, al momento, non si registra alcun interesse. Per quanto riguarda il centrocampista, è un giocatore che al Milan piace e che i giallorossi vogliono vendere. Oggi però non è certo uno dei nomi in cima alla lista.